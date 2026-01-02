Lluvia inesperada sorprendió a Pergamino y trajo alivio tras días de calor extremo

La madrugada de este viernes estuvo marcada por una lluvia imprevista en Pergamino , un evento que no había sido anticipado por los pronósticos meteorológicos y que se desarrolló con una rápida intensificación, sorprendiendo a vecinos y especialistas.

En las primeras horas de la mañana comenzaron a oírse truenos aislados, una señal de que la tormenta se encontraba cercana. Cerca de las 6:00, se registró el primer chaparrón intenso, dando inicio a un episodio de lluvias que, de acuerdo a información oficial, acumuló alrededor de 30 milímetros hasta el momento en la ciudad. El pronóstico a corto plazo indica que las precipitaciones podrían continuar incluso hasta la tarde-noche de este viernes.

Según explicaciones técnicas, durante la noche del jueves avanzó un frente frío desde el sur hacia el norte de la provincia de Buenos Aires . Al encontrarse con una masa de aire cálido y un sistema de baja presión, se generaron lluvias en distintos distritos bonaerenses, incluido Pergamino, por fuera de lo que indicaban los modelos de previsión.

Este tipo de fenómenos, incluso cuando resultan sorpresivos, son característicos de la temporada estival, que estará signada por temperaturas más altas de lo habitual y eventos meteorológicos de desarrollo rápido e irregular.

Baja en la temperatura

Más allá de la sorpresa, la lluvia trajo consigo el alivio térmico que muchos esperaban: de los 40,3 grados registrados en la tarde del miércoles, se pasó a poco menos de 20 grados durante la jornada de este viernes, marcando un descenso abrupto en el termómetro.

Qué pasará con el clima en Pergamino

En cuanto al panorama para las próximas horas, se prevé un sábado con lluvias y chaparrones, principalmente durante la madrugada, sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires. No se esperan acumulados significativos, aunque sí vientos del sector sur en la franja sur, este y noreste del territorio bonaerense, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima rondará los 28 grados.