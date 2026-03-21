Abundante lluvia en Pergamino: casi 100 milímetros y se espera un viento sur intenso

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias cesarían hacia el mediodía de este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado condiciones inestables, pero la intensidad sorprendió. En la antesala del inicio del otoño , durante la noche del viernes, Pergamino vivió el momento más crítico del episodio climático, con una fuerte tormenta eléctrica acompañada de una abundante caída de agua que se extendió por varias horas.

En ese período se registraron 43 milímetros de lluvia , en medio de chaparrones intensos y actividad eléctrica que dominaron la escena nocturna.

Lejos de disiparse, las precipitaciones continuaron durante la madrugada de este sábado. Con el correr de las horas, el pluviómetro siguió sumando registros hasta alcanzar otros 54 milímetros adicionales.

De esta manera, el acumulado total llegó a 97 milímetros, una cifra significativa que preocupó a más de uno.

¿Hasta cuándo seguirá el mal clima?

La pregunta que atraviesa a toda la comunidad tiene una respuesta alentadora. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias cesarían hacia el mediodía de este sábado.

Sin embargo, no será un cambio inmediato hacia condiciones estables. Se mantiene vigente un alerta amarillo por vientos fuertes, con ráfagas del sector sur que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Este escenario traerá consigo un marcado descenso de temperatura, configurando una jornada típicamente otoñal: húmeda, ventosa y fresca.

Un domingo con aire primaveral

Luego del paso del frente frío, el tiempo dará un giro favorable. Para el domingo se espera una jornada mucho más agradable, con presencia del sol y viento del noreste.

Las temperaturas acompañarán este cambio: la mínima se ubicará en torno a los 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23, generando un clima ideal para actividades al aire libre.

Un fin de semana largo para disfrutar

Las buenas condiciones se mantendrán también durante el lunes y martes. El pronóstico anticipa días soleados, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 22 grados.

Así, tras un comienzo marcado por la lluvia intensa, el fin de semana largo ofrecerá una ventana de estabilidad y buen tiempo para disfrutar en Pergamino.