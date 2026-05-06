Bingo Oasis Zárate lanza un mayo histórico con premios millonarios y una moto 0km

Bingo Oasis Zárate se complace en anunciar una cartelera de eventos y promociones sin precedentes para el mes de mayo.

Bingo Oasis Zárate anunció una agenda de actividades inédita para la ciudad en el mes de mayo, con el objetivo de potenciar la experiencia de sus visitantes y premiar su fidelidad. La propuesta incluye sorteos, dinámicas interactivas y premios de alto valor, consolidando a la sala como uno de los principales espacios de entretenimiento de la región.

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El jueves 7 de mayo a las 22:00 se realizará uno de los eventos más esperados del mes: el sorteo de una moto 0km mediante el desafío de “las 10 llaves”. La mecánica consiste en seleccionar un cupón de la urna general y convocar al participante al escenario.

Una vez allí, deberá elegir una de las diez llaves disponibles en el “Tablero de la Suerte”. Solo una encenderá el vehículo. En caso de no acertar, se repetirá el proceso con nuevos participantes hasta que la moto tenga dueño esa misma noche.

Los interesados pueden obtener cupones sin costo en cada visita, retirándolos en el stand de Atención al Cliente dentro de la sala.

Premio de $500.000 en efectivo: domingo de fortuna en Zárate

El domingo 10 de mayo a las 22:00, Bingo Oasis realizará un sorteo especial de $500.000 en efectivo. La participación es automática para quienes visiten la sala, ya que se acumulan chances con cada ingreso.

La iniciativa busca generar un impacto directo en los asistentes, combinando entretenimiento con la posibilidad concreta de obtener un premio significativo en efectivo, en una jornada pensada para cerrar el fin de semana con alta expectativa.

Búsqueda del tesoro millonaria: la innovadora propuesta de mayo

Como parte central de su programación, del 11 al 24 de mayo se desarrollará “La Ruta de los Pozos Millonarios”, una experiencia que combina el mundo digital con la exploración dentro del establecimiento.

A través de las redes sociales oficiales se publicarán pistas y acertijos diarios, que los participantes deberán resolver para encontrar premios escondidos en distintos sectores de la sala.

Esta propuesta está orientada a un público que busca una experiencia diferente, donde la rapidez, la intuición y la interacción digital serán claves para acceder a los premios.

Bingo Oasis Zárate reafirma así su posicionamiento como un espacio de referencia en la zona norte bonaerense, ofreciendo tecnología, confort y una agenda de actividades pensada para todos los públicos.