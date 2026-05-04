El sistema Ojos en Alerta Rural permitió la aprehensión de cazadores furtivos en un campo

A través del sistema de geolocalización de ojos en Alerta Rural se desplegaron con celeridad y eficiencia los móviles de Patrulla urbana Rural y de la Policía. LA OPINION

Tres cazadores furtivos ingresaron armados y sin autorización a un campo, los vieron, dieron aviso a Ojos en Alerta Rural, la policía los detuvo y terminaron en la Comisaría. El operativo se activó a través del programa Tranqueras Geolocalizadas.

El hecho ocurrió este fin de semana en un campo ubicado en la zona Rural de Pergamino y contó con la participación de Patrulla Urbana y Patrulla Rural, quienes ante el llamado del responsable de la propiedad llegaron al lugar, encontraron a los cazadores y procedieron a su detención.

Cazadores Cabe recordar que la caza furtiva representa una grave amenaza para la biodiversidad y la seguridad. Esta actividad, opera en campos privados y zonas vedadas, siendo la cuarta industria criminal mundial.

El programa Tranqueras Geolocalizadas es una herramienta desarrollada por el Municipio de Pergamino para generar una georreferenciación de las tranqueras de los establecimientos rurales y pretender como tal, suministrar a la población una herramienta para un mejor acceso y un trazado eficiente cuando se dirijan a dichos establecimientos.

Funciona a partir del señalamiento de la tranquera, lo que permite mejorar la eficiencia del recorrido y punto de llegada. El sistema registra las coordenadas del establecimiento rural para que las fuerzas correspondientes respondan ante una emergencia de manera eficiente.

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