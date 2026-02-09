Llegó el mobiliario escolar y el Jardín de Infantes 926 se prepara para inaugurar su edificio propio

El camión perteneciente a la flota de vehículos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires trajo el mobiliario que estrenarán los alumnos del Jardín de Infantes el lunes 1 de marzo cuando comiencen las clases.

El camión perteneciente a la flota de vehículos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires trajo el mobiliario que estrenarán los alumnos del Jardín de Infantes el lunes 1 de marzo cuando comiencen las clases.

La llegada del nuevo mobiliario escolar marcó un paso decisivo en la etapa final del edificio propio del Jardín de Infantes 926 del barrio Kennedy , que comenzará el ciclo lectivo 2026 en su flamante sede ubicada en la esquina de Ricardo Güiraldes y Yapeyú, fortaleciendo la educación pública de Nivel Inicial en la ciudad.

Este lunes al mediodía, camiones con mesas, sillas y equipamiento destinado a las salas y áreas administrativas arribaron al nuevo edificio educativo, recientemente finalizado. El Inspector Regional Federico Castellano y consejeros escolares participaron activamente de la descarga del mobiliario, acompañando a la comunidad educativa en un momento cargado de expectativa y emoción.

Las nuevas instalaciones permitirán que el Jardín de Infantes Nº 926 funcione por primera vez en un espacio propio, luego de compartir durante años edificio con el CEC 801 “Centro Mi Casa”. El flamante inmueble cuenta con tres salas para alumnos, un Salón de Usos Múltiples, dirección con preceptoría integrada, patios amplios y la posibilidad concreta de sumar una sala de Maternal, ampliando la oferta educativa para las infancias del barrio Kennedy.

En diálogo con Reporte La Opinión, el programa del canal de streaming de La Opinión Play, la directora del establecimiento, Mariela Cascardo, expresó la profunda emoción que atraviesa al equipo docente y a las familias: “Tenemos una alegría enorme. Nos parece mentira cumplir este sueño que ya casi es una realidad. Durante muchos años lo imaginamos y hoy podemos decir que el edificio está, que vamos a poder convivir y recibir a las familias como siempre soñamos”.

La directora destacó además que contar con una sede propia permitirá consolidar la identidad institucional del Jardín 926, algo que se veía limitado por la convivencia con el CEC. “Muchas familias confundían al Centro con el Jardín y no sabían que en el barrio había un Nivel Inicial. Ahora eso va a cambiar y seguramente vamos a tener mayor demanda”, explicó.

Actualmente, la matrícula ronda los 40 niños, aunque desde la institución anticipan un crecimiento significativo a partir del inicio de clases. “Con este edificio vamos a poder recibir a todas las infancias del barrio. Por eso estamos tan felices y emocionados, y queremos compartirlo con toda la comunidad”, remarcó Cascardo.

La inauguración oficial del edificio está prevista para el primer día del ciclo lectivo 2026 y contará con la presencia de autoridades educativas y provinciales. “Van a estar todos invitados, desde el Gobernador Axel Kicillof hasta las autoridades que hicieron posible esta obra. Es el resultado de un gran esfuerzo y un fuerte compromiso con la educación pública”, señaló la directora.

Sobre las características del nuevo espacio, Cascardo detalló que el edificio ofrece condiciones óptimas para el desarrollo pedagógico y la convivencia comunitaria. “Tenemos tres patios, salas amplias, espacios para compartir y proyectar nuevos desafíos. Queremos transmitir la identidad y el cuidado del edificio, porque es un logro de todos”, afirmó.

Finalmente, la directora invitó a vecinos y familias a acompañar esta nueva etapa, incluso colaborando con iniciativas como la realización de un pasacalle identificatorio del Jardín. “Queremos que todos sepan que en el barrio Kennedy hay un Jardín de Infantes, que es de puertas abiertas y que pertenece a la comunidad”, concluyó.

El camión perteneciente a la flota de vehículos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires trajo el mobiliario que estrenarán los alumnos del Jardín de Infantes el lunes 1 de marzo cuando comiencen las clases.

Participación de autoridades educativas y de la Cooperadora

Durante la jornada de este lunes, la llegada del mobiliario escolar al nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 926 contó con la participación activa de autoridades del sistema educativo y del Consejo Escolar, quienes colaboraron personalmente en la descarga y organización del equipamiento enviado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, estuvieron presentes el jefe de Inspección Regional, Federico Castellano; la jefa de Inspección Distrital, Erica García; la inspectora de Nivel Inicial, María Ozcoidi; el presidente del Consejo Escolar de Pergamino, Mariano Bocanera; la secretaria del organismo educativo, Silvia Yotti; y los consejeros escolares Fabricio Bernaus y Cintia García. Todos ellos participaron de la actividad en su carácter de integrantes de la Asociación Cooperadora del establecimiento, acompañando un momento clave en la etapa final de la obra y la preparación del inicio del ciclo lectivo 2026.