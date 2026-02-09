lunes 09 de febrero de 2026
    • Pergamino impulsa la voz joven en el Presupuesto Participativo en Barrio Mastrángelo

    Adolescentes y jóvenes pergaminenses participaron activamente de una nueva mesa de diálogo del Presupuesto Participativo.

    9 de febrero de 2026 - 14:19
    A través de distintas dinámicas grupales, los participantes pergaminenses tuvieron un rol protagónico y pudieron expresar sus miradas.

    A través de distintas dinámicas grupales, los participantes pergaminenses tuvieron un rol protagónico y pudieron expresar sus miradas.

    PERGAMINO AL DIA

    Días atrás, en Pergamino, se llevó adelante una nueva mesa de diálogo del Presupuesto Participativo “Ciudadanía en el Centro” en el Espacio de Integración de Barrio Mastrángelo, una jornada que se destacó por la activa participación de adolescentes y jóvenes de la zona. A través de distintas dinámicas grupales, los participantes tuvieron un rol protagónico y pudieron expresar sus miradas, inquietudes y propuestas en el marco de esta iniciativa impulsada por el Municipio de Pergamino.

    Ciudadanía pergaminense en el centro

    El encuentro reflejó con claridad la metodología participativa y transformadora que propone “Ciudadanía en el Centro”. “Resultó muy inspirador observar cómo los jóvenes identificaron situaciones que impactan en su vida cotidiana, las transformaron en desafíos concretos y, con mucha creatividad, elaboraron ideas claras para darles respuesta. Este proceso confirma que cuando ponemos a la ciudadanía en el centro, y especialmente a los jóvenes, logramos una participación auténtica que se traduce en proyectos de gran impacto para el barrio”, destacó Silvana Pirchi, coordinadora de Gobierno Abierto.

    Durante la jornada, los adolescentes y jóvenes trabajaron en distintas instancias participativas que les permitieron manifestar sus necesidades, intereses y expectativas. El objetivo central del programa “Ciudadanía en el Centro” es fortalecer el rol de los vecinos como ciudadanos activos, colaborativos y comprometidos con el desarrollo local.

    Desarrollo Social

    El Presupuesto Participativo destinará este año un total de 75 millones de pesos para la ejecución de alrededor de 30 proyectos seleccionados por la comunidad. La temática principal es Desarrollo Social, que incluye subtemas como Deporte, Ambiente, Accesibilidad, Educación e Inclusión Social, con la posibilidad de ampliarse de acuerdo a las demandas que surjan en cada territorio a través del programa “La Muni en tu Barrio”.

    Trabajo conjunto

    La iniciativa se sustenta además en una plataforma digital específica, desarrollada a partir de una alianza estratégica con la Fundación País Abierto y Digital. Este trabajo conjunto forma parte del convenio “Hacia un gobierno participativo: promoción de políticas de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana” e incluyó un exhaustivo análisis de la brecha digital en Pergamino, realizado junto a la CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—. El proyecto es cofinanciado por la Unión Europea y cuenta con el respaldo académico de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

    Temas
    La normativa pergaminense responde a la necesidad de que cada vivienda cuente con una identificación clara que permita su correcta individualización

    En Pergamino, es obligatorio exhibir la numeración domiciliaria en cada vivienda

