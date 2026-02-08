Ignacio Maiztegui: "Ningún egresado de la Escuela de Policía quedó de servicio en la ciudad"

La problemática de la seguridad volvió a ocupar un lugar central en el Concejo Deliberante de Pergamino durante la sesión extraordinaria del pasado jueves. En ese marco, el concejal Ignacio Maiztegui, del bloque Juntos por el Cambio–Hechos, expuso la situación que atraviesa la ciudad en materia de efectivos policiales y reclamó respuestas concretas al gobierno de la Provincia.

Según explicó el edil, hoy Pergamino cuenta con “apenas un poco más de 200 efectivos prestando servicio en la calle”, una cifra que consideró claramente insuficiente para un Partido que supera los 115.000 habitantes. “La proporción no da por ningún lado, incluso cuando uno lo compara con otras ciudades”, señaló, y remarcó que esa falencia impacta directamente en la calidad del servicio de seguridad que se les brinda a los vecinos.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención estuvo vinculado con la Escuela de Policía que funciona en la ciudad desde hace tres años, por decisión del intendente y con recursos financiados por los propios pergaminenses. Maiztegui recordó que en su momento existió un compromiso para que un porcentaje de los egresados quedara prestando servicio en Pergamino. Sin embargo, la realidad fue muy distinta: “Estamos terminando la tercera promoción, eso va a dar un total de más de 400 egresados, y en Pergamino no ha quedado ni uno solo de esos efectivos”, afirmó.

Para el concejal, esta situación resulta difícil de explicar y todavía más de aceptar, ya que uno de los objetivos centrales de la escuela era justamente reforzar de manera gradual el número de policías en la ciudad, además de facilitar la formación de jóvenes de Pergamino y la región sin necesidad de trasladarse a otros distritos. “No era esa la expectativa”, sostuvo, al tiempo que insistió en que sin mayor presencia policial y patrullaje es imposible alcanzar los niveles de seguridad que reclama la comunidad: “en la medida en que no podamos reforzar esa cantidad de policías que generan mayor presencia y mayor patrullaje, obviamente no vamos a poder tener la calidad de servicio en materia de seguridad que estamos pretendiendo, que estamos necesitando y que nos están demandando los vecinos con toda la razón del mundo”.

Proyecto de Comunicación

Durante la sesión, el bloque Juntos por el Cambio–Hechos presentó un nuevo proyecto de comunicación para solicitar formalmente a la Provincia respuestas sobre este tema y el envío de más efectivos. Maiztegui también destacó que, desde el Municipio, se viene trabajando en distintos frentes, como la patrulla urbana, la presencia en espacios verdes y el abordaje de problemáticas sociales, pero subrayó que “falta la pata que tiene que venir de la Provincia”.

En ese sentido, reiteró que hay una decisión política del Ejecutivo local de no eludir el tema de la seguridad, aun cuando se trate de una competencia provincial. “Hay facultades que tiene la policía que no las va a tener nunca un agente municipal”.

Otros temas tratados en el Concejo Deliberante

Por otro lado el concejal de Juntos por el Cambio–Hechos se refirió a otros temas tratados en el Concejo como la Reforma del Régimen Penal Juvenil. Al respecto remarcó: “no no fue una presentación nuestra, pero sí nos pareció una buena oportunidad para plantear una posición. En líneas generales, desde nuestro bloque elegimos ocuparnos más de las cuestiones locales, de lo que podemos resolver desde el Concejo Deliberante. En este caso, quienes se van a ocupar del tema son los legisladores nacionales, que además son los especialistas. De todos modos, me parece muy saludable que finalmente se empiece a avanzar en una cantidad de reformas que son muy necesarias. Reformas legislativas en distintas materias: en este caso tiene que ver con la justicia penal juvenil, pero también hacen falta reformas laborales. Hoy tenemos códigos absolutamente desactualizados, de hace 30 o 40 años en algunos casos, e incluso el Código Penal ni siquiera contempla delitos que hoy existen, porque cuando se redactaron no existían un montón de cosas. Para dar un ejemplo grosero pero gráfico: no existían los celulares”. Además expresó: “dentro de este debate se está hablando mucho de bajar la edad de imputabilidad. A mí me parece saludable que se empiecen a discutir estas cosas en serio, en un contexto donde no sólo se hable de la edad de imputabilidad, sino también de que el objetivo final sea la reinserción de esos jóvenes que hoy están delinquiendo en la sociedad. Nosotros también planteamos que, en caso de que prospere esta reforma, va a hacer falta infraestructura. Hoy ya no conseguimos lugares físicos con los niveles de delitos que tenemos, mucho menos si bajamos la edad de imputabilidad. Entonces fuimos muy claros: es muy saludable que esto se discuta, ojalá prospere la mejor solución posible, pero también hay que tener en cuenta que cada una de estas decisiones necesita una asignación de recursos, que es donde más hicimos hincapié en la sesión”.