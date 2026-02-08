Domenech volvió a ganar en Paraná y se ilusiona con otro gran año en el TN

Un gran inicio de temporada tuvo Alfonso Domenech . El piloto pergaminense comenzó el campeonato 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional de la mejor manera: con una victoria en el autódromo de Paraná , escenario de la fecha inaugural disputada este domingo. El piloto pergaminense se quedó con la final al mando del Volkswagen Virtus que pone en pista el equipo Saturni Racing y celebró por segundo año consecutivo en el circuito entrerriano.

“Por mí que se corra siempre en Paraná” , bromeó Domenech antes de subir al podio, reflejando su afinidad con un trazado que le sienta a la perfección. No es para menos: el año pasado había ganado allí luciendo por primera vez el N° 1, tras consagrarse campeón en 2024. Este triunfo fue el sexto de Domenech en la Clase 3 del TN y el tercero con el VW Virtus, auto con el que compite desde la segunda mitad de la temporada en la que alcanzó el título.

El fin de semana había comenzado de manera sólida para el piloto de Pergamino , que fue tercero en la clasificación del sábado (a 314/1.000 de la “pole”) y el domingo ganó la tercera serie , la décima que obtiene en su historial dentro de la divisional. En la final largó desde la tercera posición de la grilla y rápidamente fue al ataque: en la segunda vuelta tomó la punta al superar al uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Focus).

Domenech lideró hasta la vuelta 12 (de 20), cuando fue superado por José Manuel Urcera (Ford Focus), pero apenas un giro después recuperó el liderazgo con una maniobra decisiva en el mismo sector del circuito. En el cierre, resistió los ataques del rionegrino -también su escolta en la victoria lograda en Paraná en 2025- y se encaminó a un triunfo clave para iniciar la temporada y posicionarse como candidato en una Clase 3 altamente competitiva.

Urcera (no estuvo presente en la premiación por el fallecimiento de su abuelo) finalizó segundo, a 1s.129/1.000 del ganador, mientras que el podio lo completó el cordobés Facundo Chapur (Honda Civic), a 1s.314/1.000. El Top 5 se cerró con Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) en el cuarto puesto y Sebastián Gómez (VW Vento) en la quinta posición. La próxima fecha del Turismo Nacional se disputará el 14 y 15 de marzo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia.

Dispar suerte para el MG-C Pergamino

El equipo MG-C Pergamino, dirigido por Mauro García, tuvo un fin de semana con resultados variados para los tres autos que presentó en la Clase 3. Leonel Pernía (Honda Civic), quien regresó a la categoría tras la suspensión de la ACTC, debió largar la final desde el 35° puesto luego de abandonar en la tercera serie por una rotura en la dirección. En la final protagonizó una gran remontada y logró avanzar hasta la 16ª posición.

Por su parte, Mauricio Lambiris (Ford Focus) venía cumpliendo una gran actuación y marchaba segundo, detrás de Domenech, cuando debió abandonar tras sufrir un fuerte golpe contra el muro en la última curva del circuito. En tanto, el debutante Leandro González (Chevrolet Cruze) mostró buenos parciales durante el fin de semana y había sido octavo en su serie, sumando experiencia valiosa en su primera presentación dentro de la exigente Clase 3 del Turismo Nacional.