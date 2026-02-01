En la previa del inicio del ciclo lectivo, el Consejo Escolar de Pergamino desarrolla diversos trabajos

Para el Consejo Escolar de Pergamino , febrero no es un mes de transición tranquila. Muy por el contrario, marca el inicio de una etapa intensa de trabajo , en la que comienzan a reactivarse los pedidos de los equipos directivos y se pone a punto el sistema educativo para recibir a miles de estudiantes. Así lo explicó Mariano Bocanera, presidente del Consejo Escolar, al hacer un repaso por la actualidad del organismo y los principales desafíos de cara al inicio del ciclo lectivo : “Febrero es el mes bisagra entre las vacaciones y el inicio. Empiezan los llamados, los mensajes, los pedidos a través de las plataformas habilitadas. Es el momento en que las escuelas pasan de estar cerradas a estar abiertas, y ahí empiezan a aparecer las cuestiones que hay que resolver”.

Con más de 150 establecimientos educativos y de servicios bajo su órbita, el trabajo es constante y cotidiano. “Tenemos entre 15.000 y 17.000 alumnos por día en los establecimientos. Es como una gran escuela. Y como en cualquier casa, siempre hay algo que se rompe y siempre hay que hacer mantenimiento”, remarcó.

Bocanera destacó que el diálogo con los equipos docentes y directivos es permanente y constituye una pieza clave para el funcionamiento del sistema.

“Los pedidos son diarios. La escuela que hoy está bien, mañana no; y la que arreglamos hoy, pasado mañana necesita otra cosa. Es lo normal y hay que estar preparados para eso”, explicó.

Las problemáticas más frecuentes suelen ser arreglos menores, aunque también varían según la época del año. “En determinadas temporadas aparecen más pedidos por filtraciones o problemas derivados de las lluvias. El año pasado fue más lluvioso y se notó, pero son cuestiones que se planifican, se contratan y se ejecutan. Nada queda sin resolver”, aseguró.

Calefacción y gas: planificación y trabajo preventivo

Uno de los avances más significativos de los últimos años tiene que ver con la infraestructura de calefacción, históricamente un problema recurrente en las escuelas.

“Tanto en 2024 como en 2025 se hizo una inversión grande en calefacción. Todos los años se realiza el control de instalaciones, pruebas de hermeticidad, reparaciones y recambio de artefactos cuando es necesario”, detalló Bocanera.

Este trabajo se planifica con anticipación: “Desde fines de febrero y principios de marzo se empieza a diagramar todo para que, a fines de marzo, los trabajos ya estén en marcha y finalicen antes de los meses más fríos”. Además, destacó un logro clave para el distrito: “Entre el año pasado y el anterior logramos que todas las escuelas rurales tengan servicio de gas envasado. Y en varias escuelas urbanas se hicieron refacciones completas, con instalaciones y artefactos nuevos”.

Fondo bonaerense y escuelas listas para comenzar

Consultado sobre los recursos que envía el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Bocanera aclaró que Pergamino no cuenta con establecimientos en riesgo de inicio:

“Todas las escuelas están en condiciones de empezar las clases. Puede haber cuestiones menores para solucionar, pero no existe una escuela que no pueda iniciar el ciclo lectivo”.

Los fondos que se reciben incluyen el compensador y la partida de riesgo de inicio, que suelen llegar con la anticipación necesaria para ejecutar las tareas correspondientes.

El Jardín de Infantes Nº 926: una obra que se concreta

Uno de los hitos más importantes de la gestión actual es la casi finalización del Jardín de Infantes Nº 926 del barrio Kennedy, una obra largamente esperada por la comunidad.

“Está prácticamente terminado. Venimos de recorrerlo y en una semana o diez días se estaría realizando la mudanza. Los chicos arrancan el ciclo lectivo en su edificio propio”, confirmó Bocanera.

La obra, que demandó una inversión cercana a los 516 millones de pesos, permitirá dejar atrás una situación compleja: “Era una obra que había quedado inconclusa, con riesgo de vandalismo, y los chicos estaban funcionando en el edificio del SEC 802, donde ya no podían crecer en matrícula”.

El nuevo jardín es definido como “de vanguardia”: “Es grande, amplio, con mobiliario nuevo y con un sistema de calefacción y refrigeración totalmente eléctrico. Quedó espectacular”, afirmó.

Pluralidad política y trabajo en conjunto

El presidente del Consejo Escolar valoró la importancia de las recorridas por los establecimientos y el trabajo articulado, incluso en un cuerpo con representación de distintos espacios políticos.

“Más allá de las banderas, uno trabaja para los chicos y para las escuelas. Las diferencias se discuten en la mesa del Consejo, se votan y se ejecutan. No hay lugar para chicanas políticas”, sostuvo.

En ese marco, destacó el trabajo realizado durante el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano: “Fue un balance perfecto. La cantidad de chicos fue la estimada, el servicio alimentario funcionó correctamente, el transporte cumplió y el cierre fue impecable”.

Servicio Alimentario: Escolar un derecho garantizado

Otro eje central de la gestión es el Servicio Alimentario Escolar. Bocanera fue categórico: “Nunca se deja a un niño sin alimento. Puede haber alguna demora de un proveedor, pero siempre hay un mecanismo de solución. Es un derecho y hay que hacerlo cumplir”.

El rol fundamental de las cooperadoras

En un contexto de restricciones presupuestarias, las cooperadoras escolares cumplen un rol clave. “Son fundamentales. Acompañan muchísimo, sobre todo cuando los recursos escasean. Un picaporte puede parecer poco, pero multiplicado por 50 escuelas es mucho”, explicó.

Además, destacó la posibilidad de que las cooperadoras gestionen subsidios a través del Fondo Educativo Municipal, una herramienta que permitió resolver múltiples necesidades.

Administración, responsabilidad y transparencia

Finalmente, Bocanera subrayó el carácter administrativo del Consejo Escolar y la responsabilidad que ello implica: “Administramos recursos públicos y eso exige hacerlo bien, con transparencia y cumpliendo todas las normativas”.

En ese sentido, aseguró: “Todas las contrataciones se realizan como corresponde, por licitación o compulsa según el monto, con convocatoria pública. Así se debe trabajar”.

Con un febrero cargado de actividad, obras que se concretan y una planificación sostenida, el Consejo Escolar de Pergamino encara el inicio del ciclo lectivo con escuelas en condiciones, una obra emblemática que se inaugura y una gestión que pone el foco en la previsión, el trabajo conjunto y la transparencia.