Matías Varela explicó el alcance del Registro Unico de Grupos de Entrenamiento Físico

“Ordenar y jerarquizar el deporte en los espacios públicos”, uno de los ejes de la gestión de Matías Varela.

A pocos meses de haber asumido como subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Pergamino , Matías Varela comenzó a marcar una agenda clara: ordenar, jerarquizar y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad física en los espacios públicos de la ciudad.

Así lo expresó en una extensa entrevista brindada al programa Fuera de Página , de La Opinión Play y FM 105.1 , donde se refirió especialmente al proyecto de ordenanza para la creación del Registro Unico de Grupos de Entrenamiento Físico (RUDGE), a los avances en infraestructura deportiva y al alcance de las Escuelas Municipales de Deportes.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el proyecto de ordenanza que ingresó al Concejo Deliberante el jueves en la primera sesión extraordinaria del período 2026, que propone la creación del RUDGE. La iniciativa, impulsada originalmente por el concejal Gustavo Ciuffo (anterior subsecretario de Deportes), busca regular y organizar la actividad de los grupos de entrenamiento físico que utilizan los espacios públicos, principalmente en disciplinas como atletismo, entrenamiento funcional y calistenia.

Varela explicó que la ordenanza apunta a dos objetivos fundamentales: por un lado, la gestión y convivencia en el espacio público; por el otro, la reglamentación de la actividad de los grupos y sus referentes. “La idea es poder convivir, aprovechar y disfrutar los espacios públicos de manera ordenada, cuidando tanto a los entrenadores como a los atletas y al resto de los vecinos” , señaló.

En ese marco, destacó la buena recepción que tuvo el proyecto durante la primera reunión realizada en la Villa Deportiva del Parque Municipal, de la que participaron cerca de 15 referentes de grupos de entrenamiento. “Hubo una predisposición excelente. Todos con ganas de mejorar y de jerarquizar la actividad”, remarcó.

Entre los puntos principales del registro se encuentra la inscripción formal de los grupos, la identificación de los entrenadores o referentes, los días, horarios y lugares de entrenamiento, lo que permitirá evitar la superposición de actividades y la saturación de espacios como el Parque Municipal o el Parque España. Además, el registro funcionará como una herramienta de difusión para quienes buscan sumarse a un grupo.

Otro aspecto clave está vinculado a la salud y la seguridad: se busca avanzar en la exigencia de la Evaluación Médica Deportiva Obligatoria (EMDO), la cobertura de seguros y la capacitación en RCP, una propuesta que surgió de los propios entrenadores. “La idea es no esperar a que ocurra un hecho grave para tomar conciencia de la importancia de cuidarnos entre todos”, sostuvo Varela.

Desfibriladores y convivencia

En relación con la seguridad, el subsecretario detalló la ubicación de algunos de los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en la ciudad. En la Villa Deportiva, el equipo se encuentra actualmente en el natatorio, mientras que en otros puntos estratégicos se prioriza la disponibilidad las 24 horas, como ocurre en el Cruce de Caminos (un equipo se encuentra en la estación de servicio). También destacó la presencia de equipos en localidades del Partido y el trabajo de Defensa Civil para su relevamiento y mantenimiento.

En cuanto al uso del espacio público, Varela hizo hincapié en la necesidad de reforzar las normas de convivencia en el anillo del Parque Municipal, donde confluyen caminantes, corredores y ciclistas. “No se trata de prohibir, sino de respetarnos. El orden y la responsabilidad individual son claves”, afirmó, y sostuvo que la ordenanza permitirá achicar el margen de conflictos mediante reglas claras.

La pista de atletismo

Otro de los temas abordados fue la pista de atletismo de la Villa Deportiva del Parque Municipal, que se encuentra en funcionamiento y se consolida como un espacio de referencia regional. Varela destacó las tareas de mantenimiento, la incorporación de equipamiento, las obras complementarias en marcha y la futura instalación de gradas.

“Es una obra que ya excede a Pergamino. Vienen atletas de toda la región a entrenar y eso nos jerarquiza”, señaló, y resaltó que la pista cuenta con su propia reglamentación y sistema de uso registrado.

El Microestadio y la posible fecha de inauguración

En materia de infraestructura, el subsecretario confirmó que se trabaja con la posibilidad de inaugurar el Microestadio a fines de abril, aunque aclaró que aún no hay una fecha confirmada. La idea es que el espacio esté en condiciones de albergar eventos deportivos, aun cuando algunas áreas complementarias -como salas de conferencias, kinesiología y gimnasio- se realicen en una etapa posterior.

Actualmente, se avanza con la licitación de los vestuarios, que serán ocho en total, distribuidos en cuatro bloques, cumpliendo con los requisitos para competencias de nivel sudamericano. “Va a ser un lugar referente en la región, como lo es hoy la pista”, afirmó.

Escuelas Municipales de Deportes

Finalmente, Varela puso el foco en uno de los pilares de la Subsecretaría: las Escuelas Municipales de Deportes. Actualmente funcionan 26 escuelas, con un total de 632 alumnos, abarcando disciplinas convencionales, adaptadas y aquellas que no suelen ser ofrecidas por los clubes, como bádminton, patín carrera o levantamiento de pesas.

Las actividades son abiertas y gratuitas, aunque se proyecta la creación de una cooperadora, con aportes voluntarios y accesibles, destinados a fortalecer la autogestión, cubrir traslados, elementos y seguros. “No se va a privatizar nada. El que pueda y quiera colaborar, lo hará; el que no, seguirá teniendo acceso”, aclaró.

Además, destacó la inclusión de propuestas para adultos mayores, colonias de verano y el acompañamiento a deportistas individuales y clubes, subrayando la amplitud del trabajo que se realiza desde el área.

Con una mirada puesta en el crecimiento sostenido del deporte local, Varela remarcó la importancia de comunicar, ordenar y jerarquizar. “El deporte en Pergamino está creciendo y necesita reglas claras para seguir haciéndolo de manera cuidada e inclusiva”, concluyó.