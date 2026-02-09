Quién es Jimena Monteverde, la chef que hizo emocionar a Mirtha Legrand tras su salida del programa

“Estoy triste, porque amo a Mirtha como todo el mundo, estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”, aseguró Jimena Monteverde. EL TRECE.

Este sábado, Mirtha Legrand sorprendió a la audiencia de La noche de Mirtha Legrand al anunciar que Jimena Monteverde, la chef que la acompaña desde hace años, dejará el programa para abocarse a la conducción de su propio ciclo, La cocina rebelde. La noticia generó un momento de profunda emoción en la histórica conductora, que no ocultó su tristeza por la despedida.

El anuncio que conmovió a Mirtha Antes de la presentación del postre, la diva confirmó que la cocinera ya no formará parte del programa de eltrece. “Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó visiblemente conmovida al aire.

Horas después, Mirtha profundizó su postura y aseguró haber comunicado su decisión a las autoridades del canal. “Ya les comuniqué a Suar y Codevilla que me retiro del programa. ¡Aún sin respuestas! Me angustia. Estoy acostumbrada a ella. Servir una mesa en televisión no es nada fácil”, explicó.

Una referente de la gastronomía televisiva Jimena Monteverde se convirtió en una figura clave de la cocina en la televisión argentina desde que Jorge Guinzburg la eligió para Mañanas informales hace 18 años. Lejos del perfil de chef estrella, construyó su carrera desde la frescura, la cercanía y el disfrute de cocinar para otros, una premisa que la acompañó en cada proyecto.

Cocina simple, casera y al alcance de todos Con una sólida formación, Monteverde define su estilo televisivo como la posibilidad de “mostrar preparaciones cotidianas, simples y ricas, que uno podría hacer en su casa sin haber estudiado cocina”. Incluso cuando las recetas son más aspiracionales, destaca la importancia de compartir tips prácticos que ayuden al televidente. Sus primeros pasos en la cocina Su recorrido profesional comenzó en el Hotel Alvear, en el área de eventos, y continuó con clases de cocina y la apertura de su propio restaurante en el Village de Pilar, hoy Cinépolis. El local funcionó entre 1998 y 2005 y se destacó por una propuesta de cocina casera y variada, consolidando el perfil que hoy la identifica.

