Douglas Haig arrancó la tercera semana de la pretemporada

El plantel profesional de Douglas Haig inició en la mañana de este lunes su tercera semana de pretemporada, dando continuidad a la preparación con vistas al Torneo Federal A. Luego de una segunda semana de trabajos intensos en doble turno, el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Cejas ajustó el cronograma con una planificación más equilibrada, sin resignar exigencia y con la mirada puesta en los primeros partidos de preparación.

En el predio de Avenida Champagnat, el Rojinegro retomó las tareas físicas y futbolísticas, transitando una etapa en la que empieza a combinar la base física construida la semana pasada con trabajos más específicos de funcionamiento colectivo.

Sebastián Cejas Cambios en la planificación semanal Tras completar una segunda semana exigente, con entrenamientos en doble turno de lunes a sábado, esta tercera semana presenta modificaciones en la agenda. El plantel entrenará en doble turno únicamente este lunes y el jueves, mientras que martes, viernes y sábado lo hará solo en horario matutino, desde las 8:30. En tanto, el miércoles la práctica se desarrollará por la tarde, a partir de las 18:00.

La decisión responde a una planificación progresiva que busca administrar cargas, evitar sobrecargas físicas y llegar con el plantel en óptimas condiciones al inicio de la etapa de amistosos. En esta fase, el cuerpo técnico continúa profundizando trabajos físicos, pero comienza a darle mayor protagonismo a tareas tácticas, movimientos con pelota y ajustes en los distintos sectores del campo. En cuanto a las novedades del plantel, el defensor Agustín Pezzi se encuentra recuperándose de una sobrecarga muscular.

Rumbo a los amistosos Con dos semanas de trabajo intenso ya cumplidas y un plantel prácticamente definido, Douglas Haig empieza a transitar una etapa clave de la pretemporada. El próximo sábado llegará el primer amistoso formal, cuando el equipo que dirige Sebastián Cejas enfrente a la primera local del Rojinegro. Ese encuentro marcará el inicio de una serie de partidos preparatorios que servirán para sumar minutos de juego, evaluar rendimientos individuales y colectivos, y comenzar a delinear el equipo que afrontará el Torneo Federal A.

