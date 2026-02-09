En Pergamino, es obligatorio exhibir la numeración domiciliaria en cada vivienda

La normativa pergaminense responde a la necesidad de que cada vivienda cuente con una identificación clara que permita su correcta individualización PERGAMINO AL DIA

Desde este año, todos los domicilios de Pergamino deben tener colocado, de manera visible, el número que los identifica oficialmente. La obligación surge a partir de la Ordenanza Nº 10.142/2025, sancionada por unanimidad por el Concejo Deliberante en diciembre pasado, con el objetivo de ordenar y regular la numeración de las propiedades.

La normativa responde a la necesidad de que cada vivienda cuente con una identificación clara que permita su correcta individualización. En ese sentido, se remarca que disponer de la numeración correspondiente facilita la localización de los domicilios y contribuye a mejorar la prestación de distintos servicios.

Una ordenanza para evitar dificultades Además, la ordenanza destaca que la correcta identificación de las propiedades resulta fundamental ante situaciones de emergencia médica, así como también para el trabajo cotidiano de remiseros, carteros y distribuidores de mercaderías. Según se detalla, en más de una oportunidad se registraron dificultades para ubicar viviendas ante llamados a los servicios de urgencia, justamente por la falta de numeración visible.

Para quienes necesiten conocer cuál es el número oficial que le corresponde a su domicilio, el Municipio informa que se puede realizar la consulta de manera online a través del Portal Ciudadano, ingresando a la opción Consulta de Domicilio por Partida.

Compartí esta nota en redes sociales:





