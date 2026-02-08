Douglas avanzó en el armado del plantel y apunta a los amistosos

El plantel profesional de Douglas Haig completó este sàbado su segunda semana de pretemporada con vistas al Torneo Federal A 2026, que comenzará a mediados de marzo. Así, cerró una semana que dejó una serie de confirmaciones que terminaron de darle forma al proyecto deportivo que encabeza Sebastián Cejas .

Con jornadas de entrenamiento en doble turno desde el lunes hasta este sábado, el Rojinegro sumó otros dos refuerzos, aseguró la continuidad de un futbolista de la cantera del club y avanzó hacia la etapa de amistosos con un plantel prácticamente cerrado.

En el predio de Avenida Champagnat, el cuerpo técnico trabajó intensamente tanto en el aspecto físico como en la consolidación de conceptos futbolísticos, apuntando a llegar al inicio del campeonato con un equipo equilibrado, competitivo y con alternativas en todos los sectores del campo. El objetivo es claro: ser protagonista desde el arranque, luego de una temporada 2025 en la que, tras asumir en un contexto adverso, “Terremoto” Cejas logró conducir al equipo hasta las semifinales de la Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

La segunda semana de pretemporada tuvo una dinámica exigente, con entrenamientos en doble turno desde el lunes hasta este sábado. Las jornadas comenzaron temprano, con trabajos físicos y de fuerza por la mañana, mientras que por la tarde se profundizó en tareas tácticas, movimientos específicos con pelota y ejercicios de coordinación colectiva.

El cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Cejas puso el foco en fortalecer la base física del plantel sin descuidar la idea de juego. La intención fue aprovechar al máximo estas semanas previas para que los refuerzos se adapten rápidamente y para que el grupo incorpore automatismos que luego resulten determinantes en la competencia oficial.

Las principales novedades de la semana llegaron desde el mercado de pases. El lunes se sumaron a los entrenamientos Carlos Arriola y Lucas López, quienes luego sellaron sus contratos y se convirtieron oficialmente en nuevos refuerzos del Fogonero.

Arriola, extremo correntino de 33 años, llega procedente de Sarmiento de Resistencia y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de ascenso argentino. Zurdo, con capacidad para desequilibrar por afuera y experiencia en la categoría, su incorporación responde a la búsqueda de mayor profundidad ofensiva y variantes en ataque.

Por su parte, Lucas López inició su segundo ciclo en Douglas Haig. El marcador central de 32 años nacido en Villa Constitución regresó al club tras su paso por Marsaxlokk y Floriana, ambos de Malta, y luego de haber vestido la camiseta rojinegra entre 2022 y 2024. Su retorno aporta experiencia, liderazgo y conocimiento del club, además de reforzar un sector clave como la defensa central, que será uno de los pilares del equipo en un torneo largo y exigente.

El regreso de Robertino Seratto

Otra de las noticias destacadas de la semana fue la renovación del contrato de Robertino Seratto. El mediocampista pergaminense regresó tras su préstamo durante 2025 en Chaco For Ever y acordó un nuevo vínculo con Douglas Haig, reafirmando su pertenencia a la institución.

Surgido de la cantera rojinegra, Seratto suma experiencias también en Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Con 25 años, ya se encuentra entrenando a la par del grupo desde el inicio de la pretemporada y está a disposición del cuerpo técnico. Su continuidad no solo fortalece el mediocampo, sino que también refuerza la idea de sostener futbolistas con identidad local y sentido de pertenencia.

Plantel, prácticamente definido

Con las incorporaciones de Arriola y López y la renovación de Seratto, Douglas Haig tiene prácticamente cerrado su plantel para el Torneo Federal A 2026. La lista de refuerzos se completa con Facundo Perrone (Juventud Antoniana de Salta), Marcos Giménez (Chaco For Ever), Martín Caballo (Defensores Unidos de Zárate), Guillermo Pereira (Los Andes), Jonatan Palacio (Flandria) y Simón Fiorito (Racing de Pergamino).

En paralelo, varios juveniles del club se sumaron a los entrenamientos con el plantel profesional. En esta semana comenzaron a trabajar Valentín Diomedi, Mirko Oreskovic, Gerónimo Rossi, Felipe Arcando y Alvaro Sotelo, quienes se agregan a Joaquín Llamas y Franco Reta, presentes desde la semana anterior. Esta integración progresiva forma parte de una política de evaluación y desarrollo de futbolistas surgidos de las Divisiones Inferiores del Fogonero.

Rumbo a la etapa de amistosos

Con dos semanas intensas de preparación cumplidas y una base sólida de trabajo, Douglas Haig se prepara para la etapa de partidos amistosos, clave para sumar rodaje futbolístico y ajustar detalles tácticos antes del debut oficial.

El primero será el próximo sábado 14 ante la primera local del Rojinegro. El cronograma seguirá así: jueves 19, vs. rival a confirmar; sábado 21, vs. Paraná de San Nicolás (en Pergamino); miércoles 25, vs. Defensores de Villa Ramallo (también de local); sábado 28, vs. Argentino de Monte Maíz (visitante); miércoles 4 de marzo, vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (visitante) y viernes 6 de marzo, rival a confirmar.

En busca de protagonismo

Con Sebastián Cejas al frente del cuerpo técnico, un mercado de pases que dejó conformidad y una pretemporada exigente, Douglas Haig avanza con ilusión renovada. El Rojinegro apunta a consolidar una identidad de juego, sostener regularidad y posicionarse como protagonista desde el inicio del Torneo Federal A 2026.

La semana que se cerró dejó certezas, caras nuevas y el mensaje que Douglas Haig quiere llegar preparado y con ambición a un campeonato que no da margen para improvisaciones.