Llegaron a Zárate los primeros vehículos blindados Stryker 8x8 para el Ejército Argentino

Los primeros cuatro Vehículos de Combate Blindado Stryker 8x8 modelo M1126 ya están en la Argentina tras su desembarco en el puerto de Zárate. Las unidades, adquiridas por el Gobierno nacional, forman parte del proceso de modernización del Ejército y serán asignadas a la X Brigada Mecanizada.

Arribo y destino de los nuevos blindados El Ejército Argentino confirmó el arribo de los VCBR Stryker 8x8 a través de su cuenta oficial en X, marcando un paso clave en el plan de reequipamiento de las fuerzas terrestres. Esta primera tanda será destinada a la X Brigada Mecanizada, que depende del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido y opera desde Santa Rosa, La Pampa.

Características del modelo M1126 y capacidades tácticas El modelo M1126 puede transportar hasta nueve soldados y está equipado con un motor diésel Caterpillar de 350 caballos, capaz de superar los 100 km/h. Su blindaje ofrece protección ante fuego ligero, metralla y explosiones, además de sistemas de visión térmica, periscopios y un mecanismo de extinción automática de incendios en motor y compartimientos internos.

El proceso de adquisición y el entrenamiento del personal La compra se formalizó en julio, durante una visita del entonces ministro de Defensa Luis Petri a Washington. Paralelamente, suboficiales conductores completaron un entrenamiento práctico de dos semanas en la Base Conjunta Lewis-McChord. Los Stryker incorporados forman parte de un lote mayor que contempla distintas variantes operativas.

