Llega la película de Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel: Guardianas del Pop Argentino

En las últimas horas, un video delirante empezó a circular con fuerza en redes y logró lo que pocos contenidos consiguen: unir fandoms, generar debate y despertar hype real. ¿Las protagonistas? Lali Espósito , María Becerra y Tini Stoessel . ¿El proyecto? Las Guardianas del Pop Argentino , una parodia audiovisual que juega a ser película, serie y homenaje al mismo tiempo.

El tráiler fue creado por Bruscopa , director y artista detrás de Pochoclo Studios , quien se inspiró directamente en Las Guerreras K-Pop para construir una versión bien local, exagerada y autoconsciente. El resultado mezcla cosplay, acción, comedia, referencias pop y una idea tan absurda como potente: defender la música argentina como si fuera una misión secreta.

La historia plantea que tres amigas fanáticas del pop arman una banda de covers y hacen cosplay de sus ídolas. Pero en secreto, combaten “los crímenes contra la cultura musical argentina”. Todo desde un cuartel general en Buenos Aires y bajo el mando del holograma de “ Gustiavo Ceriati” , una referencia tan falopa como emotiva.

El tráiler no escatima nada. Explosiones, frases épicas, drama exagerado y cameos inesperados. Aparecen figuras como Miranda, Nicolás Occhiato, Franco Colapinto, Bizarrap e incluso referencias a Moria Casán. El tono es claro: no tomarse en serio, pero tampoco hacerlo a medias.

Por qué Guardianas del Pop Argentino explotó en redes

La clave del fenómeno está en el equilibrio. La parodia entiende perfecto el lenguaje de internet y el lugar que ocupan Lali, Tini y María en la cultura actual. No se burla de ellas, sino que exagera su peso simbólico como referentes del pop nacional.

Los comentarios lo reflejan. “Esto es extremadamente falopa, pero no voy a mentir que me dieron ganas de verlo”, escribió un usuario. Otro fue más contundente: “Esto es cine”. También hubo debate, críticas y chicanas, pero incluso el hate terminó amplificando el alcance.

Muchos señalaron la ironía de que una historia sobre combatir amenazas a la música esté hecha con recursos de IA. Otros pidieron directamente que Netflix “ponga la guita ya”. Y no faltaron los que se indignaron por la presencia de Lali, demostrando que no todos entendieron el código.

La pregunta inevitable quedó flotando: ¿podría transformarse en algo real? Por ahora, Guardianas del Pop Argntino es una parodia, un experimento creativo y un guiño a los fandoms. Pero también es una prueba del talento que circula en la escena digital argentina. (VIAPAIS.COM.AR)