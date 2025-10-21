Litoral Gas recorre las veredas para detectar fugas y prevenir accidentes

Como parte de los controles rutinarios que se realizan en la ciudad, personal técnico de Litoral Gas se encuentra en Pergamino realizando un operativo de “Búsqueda Sistemática” para localizar pérdidas en la red de media presión que abastece a los hogares pergaminenses.

Esta tarea, que se desarrolla periódicamente en distintos barrios, consiste en la detección de fugas bajo vereda en instalaciones que son propiedad de la empresa concesionaria, abarcando las cañerías principales, las conexiones hacia cada domicilio y también el interior del gabinete de medición ubicado sobre el frente de las viviendas.

Desde Litoral Gas explicaron que se trata de un trabajo preventivo clave para garantizar la seguridad de la red y evitar incidentes, y remarcaron que el personal no necesita ingresar al interior de las viviendas bajo ningún concepto.

La empresa aclaró que, si durante la inspección se detectan pérdidas dentro del gabinete, el suministro al cliente podrá ser suspendido de manera temporaria, hasta que un gasista matriculado intervenga y regularice la situación.

“Es fundamental que los vecinos revisen periódicamente sus instalaciones con un profesional matriculado, en especial el gabinete de medición, para evitar cortes de suministro en caso de detectarse fugas internas”, señalaron desde la compañía.

Además, recordaron que la labor de los inspectores se desarrolla exclusivamente en la vía pública. No es necesario abrir la puerta de la vivienda, y cualquier persona que intente ingresar alegando realizar tareas de control debe ser denunciada.

Las denuncias pueden efectuarse a través del sistema 147 de Atención al Vecino o llamando al 911, para que intervengan las autoridades correspondientes.

Seguridad y prevención a través de Litoral Gas

La búsqueda sistemática de fugas no solo es una exigencia regulatoria, sino también una medida de prevención que apunta a evitar riesgos para las personas y las propiedades. Las pérdidas de gas, aunque muchas veces imperceptibles, pueden derivar en situaciones de alto peligro si no son detectadas y reparadas a tiempo.

“Se trata de una labor silenciosa pero de enorme importancia, que contribuye a la seguridad de toda la comunidad”, destacaron desde la Municipalidad, que también acompaña la difusión de estas tareas para que los vecinos estén informados y colaboren en la prevención.

Con este relevamiento, Pergamino refuerza su compromiso con el mantenimiento de sus redes de servicios, un aspecto fundamental para la calidad de vida urbana y la seguridad colectiva.