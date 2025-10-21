miércoles 22 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Litoral Gas recorre las veredas para detectar fugas y prevenir accidentes

    Desde la empresa Litoral Gas están trabajando de muy buena manera en las calles de Pergamino con este plan preventivo.

    21 de octubre de 2025 - 17:44
    Litoral Gas desarrolla este programa preventivo en Pergamino.

    Como parte de los controles rutinarios que se realizan en la ciudad, personal técnico de Litoral Gas se encuentra en Pergamino realizando un operativo de “Búsqueda Sistemática” para localizar pérdidas en la red de media presión que abastece a los hogares pergaminenses.

    Lee además
    Julia Riera dio vuelta su partido de primera ronda frente a una ex Top 40 del mundo.

    Julia Riera remontó un partidazo y se metió en octavos en Florianópolis
    pergamino: eximicion de tasas urbanas para jubilados y pensionados

    Pergamino: Eximición de Tasas Urbanas para jubilados y pensionados

    Esta tarea, que se desarrolla periódicamente en distintos barrios, consiste en la detección de fugas bajo vereda en instalaciones que son propiedad de la empresa concesionaria, abarcando las cañerías principales, las conexiones hacia cada domicilio y también el interior del gabinete de medición ubicado sobre el frente de las viviendas.

    Desde Litoral Gas explicaron que se trata de un trabajo preventivo clave para garantizar la seguridad de la red y evitar incidentes, y remarcaron que el personal no necesita ingresar al interior de las viviendas bajo ningún concepto.

    Recomendaciones en Pergamino

    La empresa aclaró que, si durante la inspección se detectan pérdidas dentro del gabinete, el suministro al cliente podrá ser suspendido de manera temporaria, hasta que un gasista matriculado intervenga y regularice la situación.

    “Es fundamental que los vecinos revisen periódicamente sus instalaciones con un profesional matriculado, en especial el gabinete de medición, para evitar cortes de suministro en caso de detectarse fugas internas”, señalaron desde la compañía.

    Además, recordaron que la labor de los inspectores se desarrolla exclusivamente en la vía pública. No es necesario abrir la puerta de la vivienda, y cualquier persona que intente ingresar alegando realizar tareas de control debe ser denunciada.

    Las denuncias pueden efectuarse a través del sistema 147 de Atención al Vecino o llamando al 911, para que intervengan las autoridades correspondientes.

    Seguridad y prevención a través de Litoral Gas

    La búsqueda sistemática de fugas no solo es una exigencia regulatoria, sino también una medida de prevención que apunta a evitar riesgos para las personas y las propiedades. Las pérdidas de gas, aunque muchas veces imperceptibles, pueden derivar en situaciones de alto peligro si no son detectadas y reparadas a tiempo.

    “Se trata de una labor silenciosa pero de enorme importancia, que contribuye a la seguridad de toda la comunidad”, destacaron desde la Municipalidad, que también acompaña la difusión de estas tareas para que los vecinos estén informados y colaboren en la prevención.

    Con este relevamiento, Pergamino refuerza su compromiso con el mantenimiento de sus redes de servicios, un aspecto fundamental para la calidad de vida urbana y la seguridad colectiva.

    Temas
    Seguí leyendo

    Julia Riera remontó un partidazo y se metió en octavos en Florianópolis

    Pergamino: Eximición de Tasas Urbanas para jubilados y pensionados

    Pergamino Natación: está en marcha el programa "Vuelta al Agua" para nivelar oportunidades

    Día del Seguro: en Argentina prevalece una baja conciencia baja pero los desafíos son altos

    Kicillof volvió a Pergamino pero la visita dejó sabor a poco

    Reconocerán a los representantes de Pergamino en los Juegos Bonaerenses

    Ivo Tapia protagonista en los 8K en Colón: tercero y al podio

    Cata "Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir"

    Pergaminenses marcaron presencia en el Triatlón Sprint de Capitán Sarmiento

    La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez celebró 125 años al servicio de la cultura pergaminense

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Kicillof mantuvo un encuentro con referentes de instituciones de personas con discapacidad en la escuela Los Buenos Hijos.

    Kicillof volvió a Pergamino pero la visita dejó sabor a poco

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Julia Riera dio vuelta su partido de primera ronda frente a una ex Top 40 del mundo.

    Julia Riera remontó un partidazo y se metió en octavos en Florianópolis

    Por Fernando Bongiovanni
    Se muda la edicion 2025 de la Fiesta de Halloween en San Nicolás al Empedrado de la Costanera

    Halloween 2025 en San Nicolás: el festejo se muda al Empedrado de la Costanera con grandes sorpresas

    Litoral Gas recorre las veredas para detectar fugas y prevenir accidentes

    Litoral Gas recorre las veredas para detectar fugas y prevenir accidentes

    Pergamino: Eximición de Tasas Urbanas para jubilados y pensionados

    Pergamino: Eximición de Tasas Urbanas para jubilados y pensionados

    Escuelas Secundarias: Orientación Vocacional gratuita

    Escuelas Secundarias: Orientación Vocacional gratuita