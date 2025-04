Ley "anti-moto chorros": el caso Pergamino y la mirada sobre su posible implementación

En diálogo con LA OPINION , el doctor Ignacio Doddi , secretario de Seguridad de la Municipalidad de Pergamino , analizó la posible implementación de este tipo de medidas en el interior provincial. Según explicó, si bien entiende que la iniciativa puede resultar efectiva en ciertos contextos, considera que no es una urgencia en su distrito.

“Nosotros creemos que esta medida puede ser útil en algunos lugares donde el delito en moto está más extendido, como por ejemplo en el Conurbano o en la Capital Federal; en nuestro caso, no vemos que la problemática de los moto chorros tenga esta misma dimensión", afirmó Doddi.

De difícil aplicación en Pergamino

Aun así, el funcionario no descartó que pueda aplicarse de manera progresiva si las circunstancias lo requieren. “Es una medida sensible. Limitar la circulación de dos personas en moto no es algo que se pueda implementar de manera generalizada sin estudiar bien el impacto. Hay que ser prudentes”, agregó el secretario de Seguridad en un tramo de la nota con el Diario.

En cuanto a la situación actual en Pergamino, Doddi destacó que se está trabajando activamente en el control de motocicletas en la vía pública. “Hace unas tres semanas decidimos intensificar los operativos, poniendo el foco en motos sin patente o sin documentación. No nos interesa perseguir a quien no tenga una chapa por un trámite pendiente, sino a aquellas motos que están volcadas directamente al delito”, remarcó el funcionario resaltando la labor de los agentes de Inspección General y la Agencia de Seguridad del Municipio.

En este sentido, explicó que trabajan en conjunto con la Policía motorizada y con personal de protección urbana, realizando patrullajes y retenes. “Cuando vemos dos personas en una moto en actitud sospechosa, intervenimos. Si la moto no tiene papeles, directamente se la retiramos de circulación. Esa es la línea que seguimos”, indicó ayer el doctor Ignacio Doddi.

Respecto a la posibilidad de implementar esta legislación provincial en ciudades como Pergamino, Doddi fue claro: “Si estuviéramos en una situación de mayor conflictividad o si el delito en moto fuera un problema central, sin dudas consideraríamos adoptarla. Pero hoy, por ahora, no vemos esa necesidad urgente”, confirmó.

Incumplimiento a las leyes, según Ignacio Doddi

“Somos conscientes de que este es un problema arraigado desde hace tiempo y que no se solucionará de manera inmediata, pero el compromiso de la Subsecretaría de Tránsito y la Secretaría de Seguridad es firme. Sabemos que es necesario un esfuerzo sostenido para erradicarlo, y por eso seguimos reforzando las medidas y estrategias de control”, admitieron desde el Municipio.

Además, se hizo un “llamado a toda la comunidad para que colabore en la denuncia de motos con escapes ilegales o sin patentes. La participación de los vecinos es fundamental para que podamos avanzar hacia una ciudad más ordenada, más tranquila y, sobre todo, más segura para todos. Agradecemos profundamente el apoyo de los ciudadanos y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para resolver este problema. Los controles, las sanciones, los patrullajes y las campañas de prevención son los pilares de nuestra estrategia para abordar este desafío desde diferentes frentes, y juntos, con la colaboración de todos, lograremos un Pergamino más seguro y ordenado”, se explicó.

¿Qué sucede en la región?

Sobre experiencias similares en otros municipios del interior bonaerense, sostuvo que cada distrito evalúa sus propias condiciones. “Algunos municipios ya están retomando este proyecto, sobre todo los más cercanos al Conurbano, donde el delito en moto es más frecuente. Creo que allí sí puede tener un impacto positivo”, explicó Doddi en la entrevista que mantuvo ayer a la mañana con LA OPINION.

Finalmente, el secretario de Seguridad destacó que en Pergamino se han retirado de circulación más de 800 motos en los últimos meses y que los controles se realizan diariamente, sobre todo en horarios críticos, como al caer la tarde y durante la madrugada. “Estamos teniendo buenos resultados. Lo importante es cortar de raíz las situaciones sospechosas, actuar antes de que ocurra un delito”, concluyó.