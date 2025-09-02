martes 02 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Exceso hídrico: el impacto de las últimas lluvias en el campo

    Los registros pluviométricos recopilados por los productores muestran valores muy elevados de precipitaciones en la región núcleo: 260 milímetros en María Teresa, 240 en Bell Ville, 214 en Godeken, 200 en Monte Buey, 160 en Pergamino, 140 en Noetinger, 130 en Rufino y 120 en Rosario, por marcar algunos de los datos.

    2 de septiembre de 2025 - 08:26
    image

    Desde la Bolsa de Comercio de Rosario se informó que las precipitaciones acumuladas durante el último fin de semana generaron un exceso de agua en gran parte de la región núcleo. Se trata de un fenómeno poco habitual para el mes de agosto, que obliga a seguir de cerca la evolución de los suelos en los próximos días.

    Lee además
    lluvias de santa rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta
    nos estamos ahogando: productores de 9 de julio le piden auxilio a milei por las inundaciones

    "Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

    De acuerdo al relevamiento realizado desde la institución, los suelos quedaron saturados en toda la región núcleo y los caminos rurales presentan serias dificultades de tránsito. Se estima que será necesario un período de varios días para evaluar el drenaje y las posibilidades de retomar las labores de campo.

    Los registros pluviométricos recopilados desde la BCR muestran valores elevados: 260 milímetros en María Teresa, 240 en Bell Ville, 214 en Godeken, 200 en Monte Buey, 160 en Pergamino, 140 en Noetinger, 130 en Rufino y 120 en Rosario. En la mayor parte del sudeste de Córdoba se midieron entre 80 y 200 milímetros, mientras que en el 90% de la región núcleo se superaron los 100 milímetros.

    ¿Se modifican los planteos?

    Las lluvias también modificaron las perspectivas de la campaña. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario destacaron que el trigo, que hasta la semana pasada presentaba una condición favorable, ahora enfrenta riesgos en zonas bajas y posibles complicaciones sanitarias.

    En paralelo, la siembra de maíz temprano deberá esperar, dado que numerosos lotes ya habían sido fertilizados y parte de esos nutrientes podrían perderse.

    Temas
    Seguí leyendo

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    "Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

    Pergamino se prepara para la XX Jornada de Actualización Técnica de Maíz

    Lluvias récord de hasta 300 mm: la Tormenta de Santa Rosa dejó un gran impacto en el país

    Exportaciones de carne: tras un julio positivo, agosto abre una fase de prueba

    Tecnología láser para acelerar el análisis de semillas y cultivos

    Fuerte apuesta: trigo y maíz lideran el crecimiento de la inversión en fertilizantes

    Desde hoy, se desarrolla en Rosario el Congreso Internacional de Maíz

    Inundaciones en 9 de Julio: 110.000 hectáreas afectadas y 160 km de caminos cortados

    Plan contra las garrapatas: "sería una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    pergamino se prepara para la xx jornada de actualizacion tecnica de maiz

    Pergamino se prepara para la XX Jornada de Actualización Técnica de Maíz

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tomás Casquero está participando en el XIV Panamericano Escolar de Ajedrez.

    Tomás Casquero deja su marca en el Panamericano Escolar de Brasil

    Por Fernando Bongiovanni
    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta HIACE a Brasil

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta la Hiace a Brasil

    La medida  de Arba forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites.

    ARBA amplió hasta 3,5 millones de pesos el monto para tramitar la demanda exprés online

    Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos en San Pedro

    San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?