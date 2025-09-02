Siete medallas y tres clasificados al Nacional para Pergamino en el Provincial U20 de atletismo

Una destacada actuación cumplieron los competidores de la Escuela Municipal de Atletismo de Pergamino en el Campeonato Provincial U20 , disputado el fin de semana en la pista “Justo Ernesto Román” de Mar del Plata . Con medallas, marcas personales y clasificaciones al Nacional, la delegación dejó una imagen más que positiva y continúa demostrando su crecimiento sostenido.

El equipo, a cargo de los entrenadores Roberto Vitale, Darío Quarati y Lucía Zurdo , tuvo una participación sobresaliente tanto en pruebas individuales como en postas. En total, los pergaminenses cosecharon siete medallas, lograron dos mejores marcas personales ( Sara Favre en 100 y 200 metros) y tres atletas aseguraron su lugar en el Campeonato Nacional U20 , que se realizará en Rosario el 20 y 21 de septiembre.

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron las de Sara Favre, Morena Pugin y Francisco Gutiérrez , quienes obtuvieron la clasificación directa al Nacional. Favre brilló en la velocidad: fue subcampeona en los 100 metros llanos con una marca de 12s. 45/100 , y también logró la medalla de plata en los 200 metros con 25s. 82/100 , mejorando su marca en ambas pruebas.

Morena Pugin, por su parte, fue una de las grandes figuras del equipo, al consagrarse campeona provincial en salto en largo con una marca de 5,07 metros y sumar una medalla de plata en salto triple con 10,92 metros . Y Francisco Gutiérrez se quedó con el oro y el título provincial en lanzamiento de bala, con una marca de 13,21 metros .

Podio Morena Pugin

Francisco Gutiérrez

Exito en equipo y más medallas

El buen momento del atletismo pergaminense también se reflejó en las postas. El equipo femenino se llevó el oro en la posta 4x100 metros integrada por Sara Favre, Morena Pugin, Sheila Paz y Morena Langoni, con un registro de 50s. 84/100. Además, en la Posta 4x400 metros, Agustina López, Ana Torrandel, Sara Favre y Sheila Paz sumaron una medalla de bronce con un tiempo de 4m. 31s. 80/100.

Posta 4x100

Posta 4x400 3º

Participaciones destacadas

Más allá de los podios, varios integrantes del equipo lograron buenas actuaciones y sumaron experiencia valiosa para su desarrollo deportivo. Entre ellos: Alvaro Spagna fue 5° en salto en largo (5,76 metros), Sheila Paz finalizó 6ª en 100 metros (13s. 07/100) y tuvo un 3° lugar en su serie de 200 metros (27s. 48/100).

Ivo Balmaceda fue 3° en su serie de 100 metros (12s. 14/100) y 5° en su serie de 200 metros (24s. 78/100); Morena Langoni ocupó el 4ª puesto en su serie de 200 metros (28s. 18/100); Agustina López quedó 5ª en su serie de 400 metros (1m. 09s) y también en los 200 metros; Ana Torrandel (1m. 14s) y Benjamín Capra fueron 6° en sus series de 400 metros (1m. 01s) y, en los 800 metros, Facundo Vieites fue 16° (2m. 23s) y Benjamín Capra 17° (2m. 24s).