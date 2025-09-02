Crisis en Ternium San Nicolás: realizaron último colado del alto horno y denunciaron 220 despidos

Denunciaron que hay despido de contratistas en Ternium San Nicolás Diario El Norte

La crisis en Ternium San Nicolás tuvo un nuevo capítulo este martes, con la paralización del alto horno y 220 despidos, por parte del dirigente de la UOM local, Luis Sánchez, tras la reunión con trabajadores en cese de tareas, anunciando que “se realizó la última colada del alto horno, que está comenzando a ser parado en este momento”.

La contratista Loberaz envió las carta de despido a su personal En paralelo, la empresa Loberaz rescindió su contrato con Ternium y, según adelantó Sánchez, durante el día comenzaron a circular las cartas documento de despido con justa causa.

“Los compañeros van a empezar a recibirlas entre hoy y mañana. Les pedimos que envíen copia a los delegados para que el grupo de abogados de la UOM pueda contestar y hacer la denuncia correspondiente”, explicó el dirigente.

Mientras tanto, la cúpula directiva de la UOM mantiene reuniones con las autoridades de la compañía en busca de una salida a la grave situación laboral que atraviesa el sector.

