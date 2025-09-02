martes 02 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Crisis en Ternium San Nicolás: realizaron último colado del alto horno y denunciaron 220 despidos

    Luis Sánchez, dirigente de la UOM en San Nicolás, confirmó el cierre del alto horno en Ternium y anticipó el envío de 220 cartas documento de despido.

    2 de septiembre de 2025 - 17:15
    Denunciaron que hay despido de contratistas en Ternium San Nicolás

    Denunciaron que hay despido de contratistas en Ternium San Nicolás

    Diario El Norte

    La crisis en Ternium San Nicolás tuvo un nuevo capítulo este martes, con la paralización del alto horno y 220 despidos, por parte del dirigente de la UOM local, Luis Sánchez, tras la reunión con trabajadores en cese de tareas, anunciando que “se realizó la última colada del alto horno, que está comenzando a ser parado en este momento”.

    Lee además
    Santiago Passaglia mostró detalles del futuro cine en San Nicolás.

    San Nicolás y la inauguración de cine en 2026: Santiago Passaglia presentó el proyecto
    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    La contratista Loberaz envió las carta de despido a su personal

    En paralelo, la empresa Loberaz rescindió su contrato con Ternium y, según adelantó Sánchez, durante el día comenzaron a circular las cartas documento de despido con justa causa.

    “Los compañeros van a empezar a recibirlas entre hoy y mañana. Les pedimos que envíen copia a los delegados para que el grupo de abogados de la UOM pueda contestar y hacer la denuncia correspondiente”, explicó el dirigente.

    Mientras tanto, la cúpula directiva de la UOM mantiene reuniones con las autoridades de la compañía en busca de una salida a la grave situación laboral que atraviesa el sector.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás y la inauguración de cine en 2026: Santiago Passaglia presentó el proyecto

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    Violento ataque en barrio Las Mellizas de San Nicolás. Destrozaron una casa y golpearon a un joven

    San Nicolás: balearon a un hombre en el marco de una discusión familiar en barrio Belgrano

    San Nicolás: detuvieron a un hombre que apedreó la casa de un vecino e intentó agredir a la policía

    San Nicolás: un adolescente resultó herido tras un choque entre moto y auto en Av. Morteo y Av. Falcón

    En la zona céntrica de San Nicolás, fue detenido a un hombre por disturbios en la vía pública

    San Nicolás: detuvieron a un joven por violencia de género y resistencia a la policía

    Tormenta de Santa Rosa: lluvias intensas, anegamientos y evacuados en varias regiones del país

    Alerta naranja por tormentas en San Nicolás: fuertes lluvias, granizo y ráfagas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Santiago Passaglia mostró detalles del futuro cine en San Nicolás.

    San Nicolás y la inauguración de cine en 2026: Santiago Passaglia presentó el proyecto
    Denunciaron que hay despido de contratistas en Ternium San Nicolás

    Crisis en Ternium San Nicolás: realizaron último colado del alto horno y denunciaron 220 despidos

    Mariano Crespi y Jorge Dib se dijeron de todo en el marco de la interna libertaria de Pergamino.

    Un cruce bochornoso entre libertarios en Canal 4 que empaña el clima electoral en Pergamino

    Noah, el niño de San Pedro, fue operado con éxito en el Hospital Garrahan: su familia pide continuar con la cadena de oración 

    Noah fue operado con éxito en el Garrahan: su familia pide mantener la cadena de oración

    La delegación pergaminense en la pista “Justo Ernesto Román” de Mar del Plata.

    Siete medallas y tres clasificados al Nacional para Pergamino en el Provincial U20 de atletismo