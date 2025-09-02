martes 02 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino se prepara para la XX Jornada de Actualización Técnica de Maíz

    Este miércoles 3 de septiembre, el INTA Pergamino y AIANBA llevarán adelante un encuentro declarado de “Interés Institucional”, con un programa técnico que abordará manejo del cultivo, mercados, nuevas tecnologías y perspectivas para la campaña.

    2 de septiembre de 2025 - 12:33
    maiz1

    El quincho del INTA Pergamino será mañana, miércoles 3 de septiembre, el punto de encuentro de productores, asesores y empresas en la XX Jornada de Actualización Técnica de Maíz, organizada por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires (AIANBA) junto al INTA.

    Lee además
    exceso hidrico: el impacto de las ultimas lluvias en el campo

    Exceso hídrico: el impacto de las últimas lluvias en el campo
    fuerte apuesta: trigo y maiz lideran el crecimiento de la inversion en fertilizantes

    Fuerte apuesta: trigo y maíz lideran el crecimiento de la inversión en fertilizantes

    La actividad comenzará a las 8:00 con las acreditaciones y contará con la apertura institucional de ambas entidades. Luego, se desarrollará un programa de conferencias con referentes de primer nivel. Gustavo Ferraris (INTA) abrirá la agenda técnica con una exposición sobre manejo y nutrición del cultivo, mientras que Federico Zerboni (MAIZAR) y Federico Peralba analizarán la situación actual y la problemática de la chicharrita, plaga que preocupa al sector.

    WhatsApp Image 2025-09-02 at 12.23.20 PM

    La mirada sobre la campaña

    El encuentro también ofrecerá la mirada de Ramiro Costa (Bolsa de Cereales) sobre mercados locales e internacionales, un análisis económico a cargo de Francisco Filliat, y una disertación de Javier Portillo sobre soluciones AgTech aplicadas al agro. Por su parte, Luciana Galizia (INTA) presentará la red de evaluación de híbridos de maíz.

    La jornada cerrará con una mesa técnico-comercial, que habilitará un intercambio directo con empresas semilleras. Además, podrá seguirse en vivo por YouTube, ampliando el acceso a técnicos y productores de toda la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Exceso hídrico: el impacto de las últimas lluvias en el campo

    Fuerte apuesta: trigo y maíz lideran el crecimiento de la inversión en fertilizantes

    Desde hoy, se desarrolla en Rosario el Congreso Internacional de Maíz

    Lluvias récord de hasta 300 mm: la Tormenta de Santa Rosa dejó un gran impacto en el país

    Exportaciones de carne: tras un julio positivo, agosto abre una fase de prueba

    Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    Tecnología láser para acelerar el análisis de semillas y cultivos

    Inundaciones en 9 de Julio: 110.000 hectáreas afectadas y 160 km de caminos cortados

    Plan contra las garrapatas: "sería una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo"

    "Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    exceso hidrico: el impacto de las ultimas lluvias en el campo

    Exceso hídrico: el impacto de las últimas lluvias en el campo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tomás Casquero está participando en el XIV Panamericano Escolar de Ajedrez.

    Tomás Casquero deja su marca en el Panamericano Escolar de Brasil

    Por Fernando Bongiovanni
    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta HIACE a Brasil

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta la Hiace a Brasil

    La medida  de Arba forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites.

    ARBA amplió hasta 3,5 millones de pesos el monto para tramitar la demanda exprés online

    Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos en San Pedro

    San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?