Pergamino se prepara para la XX Jornada de Actualización Técnica de Maíz

El quincho del INTA Pergamino será mañana, miércoles 3 de septiembre, el punto de encuentro de productores, asesores y empresas en la XX Jornada de Actualización Técnica de Maíz, organizada por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires (AIANBA) junto al INTA.

La actividad comenzará a las 8:00 con las acreditaciones y contará con la apertura institucional de ambas entidades. Luego, se desarrollará un programa de conferencias con referentes de primer nivel. Gustavo Ferraris (INTA) abrirá la agenda técnica con una exposición sobre manejo y nutrición del cultivo, mientras que Federico Zerboni (MAIZAR) y Federico Peralba analizarán la situación actual y la problemática de la chicharrita, plaga que preocupa al sector.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 12.23.20 PM La mirada sobre la campaña El encuentro también ofrecerá la mirada de Ramiro Costa (Bolsa de Cereales) sobre mercados locales e internacionales, un análisis económico a cargo de Francisco Filliat, y una disertación de Javier Portillo sobre soluciones AgTech aplicadas al agro. Por su parte, Luciana Galizia (INTA) presentará la red de evaluación de híbridos de maíz.

La jornada cerrará con una mesa técnico-comercial, que habilitará un intercambio directo con empresas semilleras. Además, podrá seguirse en vivo por YouTube, ampliando el acceso a técnicos y productores de toda la región.

Compartí esta nota en redes sociales:





