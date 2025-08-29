viernes 29 de agosto de 2025
    • Lluvias de Santa Rosa: el norte bonaerense, en el ojo de la tormenta

    El Servicio Meteorológico Nacional y la Bolsa de Comercio de Rosario anticipan un evento extremo de lluvias y vientos que impactará de lleno en la región pampeana. El norte bonaerense, con suelos saturados y más de un millón de hectáreas inundadas, aparece como la zona más comprometida.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    29 de agosto de 2025 - 12:25
    image

    En la tarde de ayer, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el desarrollo de un sistema de baja presión sobre la franja central del país dará lugar a un período de precipitaciones persistentes y generalizadas.

    El fenómeno comenzará el viernes 29 de agosto por la noche en Mendoza y se irá extendiendo hacia San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, alcanzando incluso al Área Metropolitana (AMBA).

    Según el organismo, los acumulados oscilarán entre 20 y 120 milímetros, aunque en algunas zonas podrían superar los 150 mm. Además, se prevén vientos del sur y sudeste de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de hasta 90 km/h, especialmente entre sábado y domingo.

    Riesgo hídrico en el corazón agrícola

    La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reforzó la advertencia: “El norte y noroeste bonaerense pueden recibir entre 90 y 130 mm”.

    Este escenario preocupa por la saturación de los suelos. “Este invierno ha triplicado los valores normales de lluvias y es necesario retroceder hasta 2015 para encontrar uno con más agua acumulada”, explicó Alfredo Elorriaga, consultor climático de la BCR.

    La entidad advierte que en el este de la región núcleo, con perfiles colmados, hasta 20 mm adicionales podrían causar pérdidas en trigo y retrasos en la siembra de maíz.

    Testimonios desde la zona núcleo

    El informe de la GEA recoge voces de productores que grafican la situación:

    Carlos Pellegrini (Santa Fe): “Si este fin de semana superamos los 20 mm, empeorará la situación. Los perfiles del suelo están llenos; toda lluvia que se produzca en los próximos 15 días agravará el panorama”.

    María Susana (Santa Fe): “El perfil está saturado. Las lluvias que se anuncian pueden hacernos perder la primera semana de siembra de septiembre”.

    Camilo Aldao (Córdoba): “Si todas las semanas tenemos este tipo de lluvias abundantes, será muy difícil lograr buenos stands de plantas en maíz”.

    Pergamino (Buenos Aires): “Nada grave por ahora, habrá que ver el volumen de agua que deje el evento del fin de semana”.

    image

    Trigo y maíz, bajo presión

    En el sudeste cordobés, los productores destacan la chance de volver a sembrar maíz temprano tras varios años. La intención de siembra crecería a 1,9 millones de hectáreas frente a 1,6 millones del ciclo pasado.

    Sin embargo, los excesos hídricos ponen en riesgo los planes. “En sectores deprimidos ya se observa mortandad de plantas por asfixia radicular”, señalaron técnicos en Santa Fe, alertando también por la presión creciente de enfermedades como la mancha amarilla.

    En contraste, zonas más altas y con menos lluvias mantienen un panorama muy favorable: el 85% de los lotes trigueros está en estado excelente y el 15% en buen estado.

