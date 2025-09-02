Un cruce bochornoso entre libertarios en Canal 4 que empaña el clima electoral en Pergamino

Mariano Crespi y Jorge Dib se dijeron de todo en el marco de la interna libertaria de Pergamino.

Un episodio de alto voltaje político se vivió este martes a la tarde en los estudios de Canal 4 de Pergamino , donde dos referentes libertarios protagonizaron una fuerte discusión que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

El hecho ocurrió minutos antes de que Mariano Crespi, candidato a concejal por el Partido Libertario, iniciara una entrevista en un programa político del canal. En ese momento se hizo presente, sin haber sido convocado, Jorge Dib, concejal de La Libertad Avanza en Pergamino, lo que dio inicio a un cruce de acusaciones, reproches y descalificaciones que elevaron la tensión en el lugar.

La escena fue grabada por el propio Crespi con su teléfono celular y luego difundida en sus redes sociales, lo que amplificó el impacto del episodio en la opinión pública local.

Más allá del altercado en sí, lo ocurrido expone un costado preocupante de la política local: la pérdida de serenidad y respeto que debería primar en un proceso electoral. Los espacios políticos —y en particular los que buscan representar nuevas alternativas— tienen la responsabilidad de ofrecer debates enriquecedores, propuestas claras y un intercambio de ideas que enriquezca a la ciudadanía.

Cuando las diferencias se trasladan a peleas personales y discusiones altisonantes en espacios públicos, se afecta la calidad del debate democrático y se envía un mensaje equivocado a la sociedad. Lejos de nutrir el espíritu participativo de las elecciones, estas escenas lo desvirtúan, empañando la imagen de quienes dicen querer renovar la política.

El episodio de Canal 4 deja así una señal de alerta: la necesidad de que las campañas en Pergamino se encaucen hacia la confrontación de ideas y proyectos, sin caer en la lógica del agravio y la confrontación personal que tanto daño hace al clima democrático.