Tecnología láser para acelerar el análisis de semillas y cultivos

Para optimizar la producción, es fundamental conocer el estado de los cultivos y las semillas . Pero es complejo: requiere ensayos, tiempo y dinero. Investigadores de la UBA y CONICET desarrollaron un dispositivo láser que en segundos permite averiguar tanto la fertilidad y el estado hídrico de los cultivos como la humedad, la viabilidad y el vigor en las semillas. Señalan que la herramienta puede aportarle al agro velocidad, ahorro y sustentabilidad.

¿Germinará mi semilla? ¿Le falta agua o nutrientes a mis cultivos? ¿Ya es momento de cosechar? En general, para averiguarlo hay que realizar estudios en laboratorio que implican tiempo y dinero.

“Desarrollamos un dispositivo basado en tecnología láser que nos permite conocer en pocos segundos decenas de parámetros, incluyendo el estado hídrico y nutricional de los cultivos o la humedad y la viabilidad en las semillas”, contó Andrés Dolinko , investigador del CONICET y docente de la Facultad de Agronomía de la UBA ( FAUBA ).

“La herramienta emite un haz de láser sobre el tejido vegetal y luego un sensor captura una imagen, una especie de ‘holograma biológico’, que brinda una gran cantidad de información. Ya logramos generar resultados útiles tanto para productores de cultivos extensivos y orgánicos, y hasta para empresas semilleras y cerveceras”, resaltó Dolinko.

Un universo concentrado

Mariana Munner, integrante del proyecto y docente de la Facultad de Medicina de la UBA, destacó que el medidor láser les permite saber al instante la capacidad de la semilla para germinar sin necesidad de análisis complejos y costosos de laboratorio.

“Hoy, se usa un estudio llamado ‘test de tetrazolio’. Implica recolectar material, ponerlo en remojo, embeberlo en un químico costoso, tóxico y contaminante, y luego colocarlo en estufas durante algunas horas”, indicó.

image

Para muchas producciones, conocer la humedad de los granos es fundamental. En el caso de los cultivos extensivos, la herramienta sirve para determinar en segundos esta información y así decidir con exactitud y sin demoras el momento de la cosecha. Adelantarse o retrasarse significa grandes costos económicos. En maíz y soja, funcionó perfecto.

Pero las aplicaciones no terminan ahí; la docente remarcó que lograron determinar con éxito la humedad en granos de cebada para producir cerveza. “Es un parámetro esencial y el dispositivo láser funcionó muy bien. Nos hizo pensar que puede ser útil en muchos otros ámbitos”.

Munner, también estudiante de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de la FAUBA, comentó la utilidad de la herramienta para los productores orgánicos. “Sabemos que muchos usan sus propias semillas y que pueden tener problemas si no las conservan de forma adecuada. El medidor láser les permite saber cómo varía la humedad de los granos en tiempo real cuando están almacenados”.

Innovación conjunta

Dolinko explicó que el dispositivo es fácil de usar y que consiste en dos partes. “Manipularlo requiere una capacitación, pero es simple. El procesamiento de las imágenes es más complejo, pero se puede automatizar para facilitar su uso. Además, casi no tiene desgaste ni costos de mantenimiento”.

image

El equipo interdisciplinario, también integrado por Gustavo Galizzi, investigador del instituto IFIR —CONICET/UNR—, Carla Caputo, del instituto INBA —CONICET/FAUBA— y Gabriela Cordon, del instituto IFEVA —CONICET /FAUBA—, busca expandir las aplicaciones de la herramienta láser. “Queremos determinar más parámetros en más cultivos y semillas”, afirmó Dolinko.

Desde que el proyecto se convirtió en startup, logró avances y reconocimientos alentadores. Resultó finalista en 2023 en los premios del Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria. Además, va a formar parte del Laboratorio de Semillas de la FAUBA, que busca brindar servicios a empresas cerealeras, semilleras y cerveceras.