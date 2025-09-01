Lluvias récord de hasta 300 mm: la Tormenta de Santa Rosa dejó un gran impacto en el país

La Tormenta de Santa Rosa llegó este 30 de agosto con puntualidad y fuerza, haciendo honor a su nombre. Lo que sorprendió a productores, vecinos y expertos en clima fue la magnitud del fenómeno : lluvias intensas y sostenidas en amplias zonas del país, en un período que suele ser más bien seco, especialmente en el centro y oeste argentino.

Diversos registros muestran acumulados superiores a los 300 milímetros en algunas localidades, mientras que en la mayoría de las regiones los valores oscilaron entre 100 y 200 milímetros. Una cifra llamativa incluso para pleno verano, y mucho más para fines del invierno.

El saldo inmediato fue preocupante: numerosos pueblos y áreas rurales quedaron inundados, sobre todo en el centro de Córdoba, la región núcleo y el centro-oeste bonaerense , una zona que ya arrastraba excesos hídricos previos y que ahora enfrenta un escenario aún más complejo.

En Santa Fe , la localidad de María Teresa acumuló 220 milímetros y sufrió los mayores daños, con evacuados también en Christophersen y Teodelina . En el norte bonaerense, los registros superaron los 100 milímetros y también hubo complicaciones en caminos y accesos rurales.

Además, en localidades como Arrecifes, decenas de vecinos debieron ser evacuados por los bomberos, tras el desborde del río que atraviesa esta ciudad bonaerense.

Córdoba y Cuyo, entre los más castigados

El epicentro estuvo en el sudeste cordobés, con un registro máximo de 331 milímetros en Cruz Alta, acompañado por valores cercanos a 200 milímetros en Bell Ville y Monte Buey. Los especialistas señalan que en localidades como Córdoba capital, Jesús María y Mendoza se registraron los mayores acumulados desde que existen datos oficiales, es decir, desde fines del Siglo XIX y principios del XX.

Marcos Juárez 155

Venado Tuerto 125

Laboulaye 89

Villa de María del Río Seco 71

Córdoba 70

Pilar Obs 70

San Martin (Mza) 62

Junín 61

Córdoba Obs 61 pic.twitter.com/EgtWVjzLiN — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 31, 2025

En Cuyo, la tormenta dejó más de 100 milímetros en el norte mendocino y el sur sanjuanino, valores que también se ubican muy por encima de lo habitual.

El efecto productivo se presenta desigual. En los lotes de trigo y otros cultivos de invierno donde el agua permanece estancada, las pérdidas serán inevitables. En cambio, en las zonas donde el drenaje fue más rápido o las lluvias se distribuyeron de manera uniforme, los suelos quedaron con una excelente recarga hídrica, lo que abre la posibilidad de obtener rendimientos destacados en la campaña que se viene.