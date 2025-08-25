lunes 25 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Inundaciones en 9 de Julio: 110.000 hectáreas afectadas y 160 km de caminos cortados

    El partido bonaerense de 9 de Julio, que comprende unas 428.000 hectáreas, atraviesa una crisis hídrica de magnitud. Según imágenes satelitales históricas, cerca de 180.000 hectáreas corresponden a campo natural y pasturas, mientras que 4.300 se destinan a centros urbanos y caminos.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    25 de agosto de 2025 - 11:54
    DJI_0288

    En el partido bonaerense de 9 de Julio, la situación hídrica es alarmante para el campo. Las consecuencias de la desidia política, agravada por las condiciones climáticas adversas, que depositó lluvias fuertes en toda la región, hacen que los productores estén renunciando a la campaña invernal y miran de reojo el inicio de la temporada gruesa.

    Lee además
    union en clave urbana: la gran obra que transformara las plazas davila y 9 de julio

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio
    nos estamos ahogando: productores de 9 de julio le piden auxilio a milei por las inundaciones

    "Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

    Los registros de lluvias marcan que, entre 1961 y 2024, el promedio anual fue de 1.060 mm. Sin embargo, la tendencia cambió drásticamente: desde 2015 (con 1.034 mm) hasta 2023, las precipitaciones oscilaron entre un mínimo de 616 mm (2022) y un máximo de 966 mm (2017), configurando tres campañas agrícolas consecutivas con marcada restricción hídrica.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaOpiniONline/status/1959273787557318935&partner=&hide_thread=false

    La campaña 2024/2025 se perfilaba bajo la misma condición, hasta que las lluvias se intensificaron a partir del 14 de febrero. En agosto, los distintos cuarteles ya habían superado los 1.000 mm, lo que colapsó la cuenca —que venía seca por la sequía previa— y generó extensos anegamientos.

    INFORME PREOCUPANTE

    De acuerdo con informes elaborados por la AER 9 de Julio y el Grupo GIS de la EEA INTA Pergamino, la superficie afectada asciende hoy a 110.000 hectáreas (70 % de uso ganadero y 30 % agrícola). Además, se detectaron 160 km de la red caminera comprometidos —incluyendo rutas provinciales y caminos secundarios y terciarios— con cortes de entre 10 y 100 metros que bloquean el acceso a vastas áreas productivas.

    Las consecuencias son severas: se redujo entre un 60 y 70 % la superficie sembrada con cultivos de fina y ahora está en riesgo la implantación de maíz temprano, girasol y soja. La situación impacta tanto en la producción como en la vida social de la región, que continúa en estado de alerta.

    Temas
    Seguí leyendo

    Unión en clave urbana: la gran obra que transformará las Plazas Dávila y 9 de Julio

    "Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

    Plan contra las garrapatas: "sería una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo"

    Periurbano en Pergamino: entre el campo y la ciudad, y un conflicto que no cede

    Cosecha predictiva: la nueva generación de maquinaria que se anticipa al campo

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Argentina suspendió exportaciones de productos avícolas por influenza aviar

    Hidrovía: para su concesión, hay acuerdo entre usuarios por el sistema tarifario

    SUPRA SEMILLAS: Una nueva marca con historia, genética con futuro y con todo para crecer

    El campo mueve la economía: 6 de cada 10 dólares vienen de la agroindustria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    plan contra las garrapatas: seria una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo

    Plan contra las garrapatas: "sería una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    María Rodríguez en lo más alto del podio de la general femenina en Justiniano Posse.

    María Rodríguez ganó la general del Gran Fondo Justiniano Posse

    Por Fernando Bongiovanni
    Parrilla Don Barrio se ubica en avenida Rocha 269 de Pergamino.
    La Opinión Gourmet

    Parrilla Don Barrio: el sabor del asado pergaminense que conquista a todos

    Invertir en año electoral: claves y oportunidades

    Invertir en año electoral: claves y oportunidades

    El sol será el gran protagonista de la semana en Pergamino.

    Sol en abundancia: Pergamino vive un adelanto de la primavera

    Alfonso Domenech demostró su potencial en el Gálvez pero abandonó en el inicio de la final.

    Alfonso Domenech cerró la Etapa Regular del TC con un sabor amargo