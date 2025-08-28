Fuerte apuesta: trigo y maíz lideran el crecimiento de la inversión en fertilizantes

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp ), la demanda de fertilizantes en el primer semestre del año se incrementó en 12.500 toneladas respecto al mismo período de 2024.

Este aumento se atribuye principalmente a la siembra de trigo , que alcanzó un área de 6,6 millones de hectáreas. Además, las importaciones de fertilizantes crecieron un 17,5%, sumando 770 mil toneladas hasta junio, lo que confirma el interés de los productores en mejorar la nutrición de los cultivos.

Las recientes lluvias han sido un factor determinante, proporcionando una humedad óptima para la aplicación de fertilizantes en las zonas trigueras. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) señala que las condiciones son ideales para las tareas de refertilización, un paso crucial para asegurar altos rendimientos y calidad en los granos.

A pesar de algunos excesos de humedad en ciertas áreas, se espera que las condiciones se normalicen, permitiendo una correcta asimilación de los nutrientes.

El maíz vuelve a ser protagonista

El maíz de siembra temprana también genera un gran entusiasmo. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destaca que la campaña 2025/26 comienza con el mejor escenario hídrico de los últimos cinco años, con perfiles de suelo y napas cargados de agua.

DJI_20241007112546_0051_D

Esta situación ha llevado a una apuesta clara por los altos rendimientos, con técnicos y productores aplicando fertilizantes con la meta de superar los 120 quintales por hectárea. El maíz temprano, que en años de sequía había perdido terreno frente al tardío, recupera su protagonismo y se espera que represente el 90% del área total sembrada.

En el Congreso Internacional de Maíz que se está llevando a cabo desde ayer en la ciudad de Rosario, los productores y asesores del cultivo evidencian un buen año para el cereal, con una fuerte perspectiva en zona núcleo sobre siembras tempranas. "El agua está ayudando a cargar los perfiles y muchos productores eligen siembras tempranas", aseguran.