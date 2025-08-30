sábado 30 de agosto de 2025
    • Exportaciones de carne: tras un julio positivo, agosto abre una fase de prueba

    Las ventas externas de carne vacuna crecieron en valor y precio durante julio, pero la irrupción de Brasil en China y los cambios arancelarios en EE.UU. anticipan un escenario más competitivo para Argentina en los mercados.

    30 de agosto de 2025 - 09:00
    image

    En julio de 2025, las exportaciones argentinas de carne vacuna totalizaron 62,2 mil toneladas por un valor cercano a USD 346,9 millones. El resultado mostró una leve caída del 1 % en volumen respecto de junio, pero con una mejora del 5,5 % en facturación.

    En la comparación interanual, el balance es más auspicioso: +9,7 % en volumen y un fuerte incremento del 51,7 % en valor, impulsado por precios más firmes. El precio promedio se ubicó en USD 5.577 por tonelada peso producto, un 6,6 % más que en junio y un 38,2 % por encima de 2024.

    Con dos meses consecutivos de buena performance, el total embarcado entre enero y julio alcanzó 376.245 toneladas por USD 1.943 millones. Frente al año pasado, esto implica una caída del 14,5 % en volumen, pero un 17,6 % de aumento en facturación gracias a una mejora de precios que rondó el 35 % interanual.

    Todos estos datos surgen del último informe del Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario, que planteó en números la actualidad del sector. Dentro del mix exportador, los cortes deshuesados refrigerados subieron un 23 % en valor, mientras que los congelados sin hueso —segmento dominado por China— treparon casi un 40 %.

    China: sigue firme, pero retrocede

    A pesar de absorber más del 70 % del volumen exportado, China mostró en julio un retroceso: 44.842 toneladas, un 7 % menos que en junio. La tendencia preocupa de cara a agosto, ya que la irrupción de Brasil comienza a sentirse con fuerza en ese mercado.

    rosgan

    El país vecino, que enfrenta desde este mes un arancel del 76,4 % para ingresar a EE.UU., ya redireccionó parte de sus excedentes: en julio sus ventas a China crecieron un 18 % en relación a junio, tras un primer semestre donde exportó un 15 % más que en 2024 hacia ese destino.

    La estrategia brasileña incluye también otros mercados asiáticos como Vietnam, Filipinas e Indonesia, pero el frente chino será clave para medir el impacto sobre la Argentina.

    Datos preliminares del SENASA muestran que en agosto habría una nueva retracción de los volúmenes locales embarcados hacia China. Además, los stocks de carne importada en depósitos chinos crecieron en lo que va del año, alcanzando el 85 % en el índice OIG+X, lo que refleja mayor acumulación y cierta dificultad de colocación.

    El desafío del último trimestre

    Hasta julio, las exportaciones argentinas suman 54.500 toneladas menos que en 2024. Para alcanzar el total del año pasado (769 mil toneladas), debería acelerarse el ritmo en un 25 % durante los próximos meses.

    Sin título

    Un objetivo ambicioso en un escenario donde las nuevas reglas de juego comerciales empiezan a poner a prueba la capacidad de reacción del sector.

