sábado 23 de agosto de 2025
    • "Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

    La Sociedad Rural del distrito bonaerense envió una carta al presidente en la que reclama asistencia inmediata con maquinaria y personal. “No pueden darnos la espalda, somos parte del motor del país”, expresaron.

    23 de agosto de 2025 - 12:09
    image

    La Sociedad Rural de 9 de Julio, en el centro bonaerense, hizo pública una dramática carta dirigida al presidente Javier Milei en la que solicita ayuda “de manera urgente” para enfrentar la crítica situación que atraviesa la región tras meses de lluvias incesantes e inundaciones.

    El centro-norte de Buenos Aires es una de las zonas más golpeadas por las precipitaciones que comenzaron a fines del verano. El episodio más grave se dio a mediados de mayo, con más de 3.000 evacuados en distintos municipios. Desde entonces, los campos permanecen bajo agua y la producción agropecuaria sufre pérdidas millonarias.

    DJI_0367

    “Sabemos la situación del país, sabemos que los problemas abundan por estos días, pero también sabemos que nuestra situación es crítica. El esfuerzo que venimos haciendo desde febrero no alcanza. Con las últimas lluvias perdimos parte de todo lo hecho, y la voluntad ya no alcanza”, señala el texto.

    Embed - Sociedad Rural de 9 de Julio on Instagram: "Excmo. presidente de La República Argentina. Dr. Javier Milei. Sr. presidente, sabemos la situación del país, sabemos que los problemas abundan por estos días, pero también sabemos que nuestra situación es crítica, que el esfuerzo que venimos haciendo desde febrero no alcanza, que con las últimas lluvias perdimos parte de todo lo hecho, que el esfuerzo con las manos y la voluntad en este momento no sirve, que acá necesitamos que nos ayuden de manera urgente, que hay que trabajar a contra reloj para lograr salvar lo que queda, ya mucho se ha perdido. No pedimos créditos blandos, no pedimos fondos para compensar, solo pedimos maquinas con personal y en condiciones de trabajar, para acelerar el trabajo que se viene haciendo, solo pedimos que se pongan de acuerdo con la provincia en la emergencia, sin miramientos políticos, nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca, no pueden darnos la espalda, somos parte del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, parte del motor del país, necesitamos AYUDA YA. Hay cientos de máquinas de vialidad que hoy no trabajan y que con solo 10 retroexcavadoras y motoniveladoras serian una ayuda vital para nuestro partido. Sr. presidente, por favor escuche estas voces, los necesitamos. Comisión Directiva Sociedad Rural de 9 de Julio Adherida a Carbap y CRA @soc.rural_nuevedejulio “Cultivar el suelo es servir a la patria” +54 9 2317 582420 [email protected] Av. Cardenal Pironio y Granada. Miembros de #Cra y #Carbap"

    La entidad enfatizó que no busca compensaciones ni créditos blandos, sino asistencia concreta: máquinas viales y personal operativo. “Solo pedimos que se pongan de acuerdo con la provincia en la emergencia, sin miramientos políticos”, reclamaron.

    "Nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca, no pueden darnos la espalda. Somos parte del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, parte del motor del país; necesitamos ayuda ya".

    El paisaje lo dice todo

    En un pasaje cargado de dramatismo, los ruralistas advirtieron: “Nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca, no pueden darnos la espalda. Somos parte del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, parte del motor del país; necesitamos ayuda ya”.

    DJI_0360

    FUENTE DE IMAGEN: EL REGIONAL DIGITAL.

    Como propuesta puntual, recordaron al Gobierno nacional que existen “cientos de máquinas de vialidad que hoy no trabajan” y que con apenas “10 retroexcavadoras y motoniveladoras” se podría dar un alivio inmediato al distrito.

    La carta concluye con un ruego directo al mandatario: “Señor presidente, por favor, escuche estas voces, los necesitamos”.

    Temas
    En la ciudad de Pergamino y en las localidades montaron operativos de controles vehiculares y de personas involucrando a comisarías y dependencias descentralizadas de la Policía y de la Agencia Municipal de Seguridad (AMS).

    Pergamino: amplio operativo preventivo con despliegue de todas las fuerzas policiales en la ciudad y pueblos