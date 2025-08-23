"Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

La Sociedad Rural de 9 de Julio , en el centro bonaerense, hizo pública una dramática carta dirigida al presidente Javier Milei en la que solicita ayuda “de manera urgente” para enfrentar la crítica situación que atraviesa la región tras meses de lluvias incesantes e inundaciones.

El centro-norte de Buenos Aires es una de las zonas más golpeadas por las precipitaciones que comenzaron a fines del verano. El episodio más grave se dio a mediados de mayo, con más de 3.000 evacuados en distintos municipios. Desde entonces, los campos permanecen bajo agua y la producción agropecuaria sufre pérdidas millonarias.

“Sabemos la situación del país, sabemos que los problemas abundan por estos días, pero también sabemos que nuestra situación es crítica. El esfuerzo que venimos haciendo desde febrero no alcanza. Con las últimas lluvias perdimos parte de todo lo hecho, y la voluntad ya no alcanza”, señala el texto.

La entidad enfatizó que no busca compensaciones ni créditos blandos, sino asistencia concreta: máquinas viales y personal operativo. “Solo pedimos que se pongan de acuerdo con la provincia en la emergencia, sin miramientos políticos”, reclamaron.

El paisaje lo dice todo

En un pasaje cargado de dramatismo, los ruralistas advirtieron: “Nos estamos ahogando, los necesitamos más que nunca, no pueden darnos la espalda. Somos parte del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, parte del motor del país; necesitamos ayuda ya”.

DJI_0360

FUENTE DE IMAGEN: EL REGIONAL DIGITAL.

Como propuesta puntual, recordaron al Gobierno nacional que existen “cientos de máquinas de vialidad que hoy no trabajan” y que con apenas “10 retroexcavadoras y motoniveladoras” se podría dar un alivio inmediato al distrito.

La carta concluye con un ruego directo al mandatario: “Señor presidente, por favor, escuche estas voces, los necesitamos”.