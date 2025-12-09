La valija: un clásico argentino sube a escena de la mano del Grupo La Barraca

El próximo sábado 13 a las 21:30, con una segunda función el domingo 14 a las 20:00 y una breve temporada el fin de semana siguiente, el Grupo La Barraca estrenará una renovada puesta de La valija , el emblemático clásico de Julio Mauricio . La obra llega en una versión actualizada por Majo Sharry y con puesta en escena y dirección de Jorge Sharry , quien vuelve a acercar este hito del teatro nacional al público contemporáneo.

La valija es un clásico del teatro argentino que, inclusive, fue llevada al cine protagonizada por Luis Sandrini, Malvina Pastorino y Alberto Martín , en una versión muy particular a la que su director Enrique Carreras decidió hacer con dos finales diferentes: uno para cines del centro y otro para los de barrio, hecho que generó una gran polémica en los medios nacionales, liderada por la voz inconfundible de Hugo Guerrero Marthineitz (“El peruano parlanchín” – 1971).

En este caso, el final es el que le dio su autor en la versión original convenientemente actualizado. Traemos a colación el hecho cinematográfico solo a título de curiosidad

En La Valija , sus dos protagonistas, son seres que se aman profundamente, pero están incapacitados para decirlo y demostrarlo. Ahí es cuando un factor externo interviene y genera la crisis que los lleva al borde del abismo.

Una mujer común, una vida sin sobresaltos, un marido gris, la monotonía de todos los días, hasta que alguien irrumpe en sus vidas y ya nada volverá a ser igual.

Son protagonistas de la obra Beba Bienzobas, Néstor “Coca” Bienzobas (matrimonio en la vida real) y Fabián Vitelli; la asistencia de dirección y escena es de Made Rodríguez Trotta y María Petinari; el diseño sonoro de Luciano “Oso” Conti; fotos y videos de Verónica González; puesta de luces de Majo Sharry y operación de luces por Sabrina Boldrini.

La sala elegida para esta puesta en escena es Habemus Theatrum (Jujuy 227) y las entradas ya están en venta en el teléfono 2477 451467.

El elenco agradece a la Subsecretaria Municipal de Cultura, encabezada por Diego Morello y su asistente Rocío Llados, por haberles brindado durante todo el tiempo de trabajo la sala del Teatro Unión Ferroviaria.