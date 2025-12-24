La tregua de Navidad de 1914: cuando la guerra se detuvo por una noche

En la Navidad de 1914 miles de soldados intercambiaron cigarrillos, compartieron comida y alcohol y hasta jugaron al fútbol.

Un monumento en homenaje a la “Tregua de Navidad” en la Primera Guerra Mundial.

En la Navidad de 1914 se vivió un hecho entre soldados alemanes e ingleses, en plena Primera Guerra Mundial , que luego de 111 años todavía es recordado y refleja que incluso en los contextos más duros se puede compartir un momento de alegría.

La Primera Guerra Mundial comenzó a finales de julio de ese mismo año, luego del atentado de Sarajevo , donde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando , quien era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, junto con su esposa, la duquesa Sofía.

Esta fue la gota que rebalsó el vaso y que le dio “luz verde” a los distintos países, que ya venían con fuertes tensiones previas, para que iniciara este conflicto que se extendió durante poco más de cuatro años.

En este contexto, los soldados fueron a la guerra con la ilusión de que no se extendiera durante muchos meses, algo que finalmente no terminó ocurriendo.

Para diciembre, los soldados se encontraban enfrentando una realidad mucho más dura de lo que esperaban tras darse cuenta de que su esperanza de una guerra corta estaba lejos de ser un pronóstico acertado.

La Nochebuena y Navidad de 1914

Así fue como llegó la Nochebuena y Navidad de 1914, en la que se vivió uno de los momentos más sorprendentes de aquella Primera Guerra Mundial.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó con los soldados alemanes, quienes comenzaron a colocar decoraciones y velas en los bordes de sus trincheras. Luego empezaron a cantar villancicos, mientras que los británicos respondieron cantando en inglés.

Solo un rato después, los saludos cordiales iban y venían de un lado de una trinchera a otra, por lo que varios soldados fueron a la “tierra de nadie”, como se conocía al espacio entre trincheras.

Así fue como en la Navidad de 1914 miles de soldados intercambiaron cigarrillos, compartieron comida y alcohol y hasta jugaron al fútbol.

Si bien los registros históricos marcan que se disputaron varios partidos, principalmente en Bélgica y el norte de Francia, el más famoso de ellos habla de un triunfo por 3-2 de los alemanes sobre los británicos.

Así fue como durante la Nochebuena y la Navidad de 1914, se vivió un alto al fuego en plena Guerra Mundial donde primó la camaradería y la alegría de los soldados para compartir un buen momento entre tantas desgracias. (NA)