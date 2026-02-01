domingo 01 de febrero de 2026
    • La Terminal de Ómnibus de San Pedro lanzó su red social oficial con información para viajeros

    En San Pedro el nuevo canal digital busca centralizar horarios, servicios y avisos clave para pasajeros, trabajadores y visitantes, con datos actualizados.

    1 de febrero de 2026 - 10:47
    La Terminal de Ómnibus de San Pedro informó que ya cuenta con su red social oficial, un nuevo canal de comunicación donde se podrá acceder a información actualizada y útil para quienes viajan, trabajan o visitan la ciudad.

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro informó que ya cuenta con su red social oficial, un nuevo canal de comunicación donde se podrá acceder a información actualizada y útil para quienes viajan, trabajan o visitan la ciudad.

    notisanpedro.info

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro dio un paso importante en materia de comunicación al poner en funcionamiento su red social oficial, pensada como una herramienta directa y accesible para brindar información actualizada a quienes viajan, trabajan en el predio o llegan a la ciudad por distintos motivos.

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro suma un nuevo canal de comunicación

    A través de este lanzamiento, la terminal apunta a modernizar la forma en que se comunica con los usuarios y a facilitar el acceso a datos esenciales vinculados al transporte de media y larga distancia. El perfil oficial permitirá conocer en tiempo real horarios de micros, servicios disponibles, novedades operativas y avisos importantes que impacten en el normal funcionamiento del edificio.

    Desde la administración remarcaron que contar con una red social oficial también ayuda a evitar confusiones generadas por información no verificada, centralizando los anuncios en un único espacio confiable y de consulta permanente.

    Horarios de atención y servicios disponibles para pasajeros

    Según se informó oficialmente, la Terminal de Ómnibus de San Pedro funciona las 24 horas, de lunes a lunes, garantizando atención continua para pasajeros y usuarios. Esta modalidad permite cubrir tanto los servicios nocturnos como los arribos y partidas en horarios no convencionales.

    Además, dentro del edificio funciona la Oficina de Turismo, que atiende todos los días de 8:00 a 20:00 horas. Allí se brinda asistencia personalizada, orientación a visitantes y datos de interés sobre atractivos, alojamientos, propuestas culturales y actividades disponibles en la ciudad.

    Redes sociales oficiales y acceso a información actualizada

    La cuenta oficial en Facebook es @TerminaldeOmnibusSanPedro, donde los usuarios podrán seguir las publicaciones, realizar consultas y mantenerse informados sobre cualquier novedad relacionada con la terminal. Desde el área de comunicación destacaron que el objetivo es ofrecer información clara, actualizada y de utilidad cotidiana.

    Con esta iniciativa, la Terminal de Ómnibus de San Pedro refuerza su vínculo con la comunidad y con quienes transitan por la ciudad, incorporando herramientas digitales que acompañan las nuevas formas de informarse y planificar viajes.

