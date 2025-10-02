La recolección de residuos voluminosos tiene el cronograma de octubre

La Municipalidad de Pergamino recordó a los vecinos que el servicio de recolección de residuos voluminosos continúa vigente y es gratuito. Esta prestación está destinada a quienes necesiten desprenderse de elementos en desuso tales como muebles, cacharros, trastos o materiales de obra que ya no puedan ser eliminados junto con los residuos domiciliarios comunes.

Durante este mes se organizará en cuatro etapas, de acuerdo con el cronograma que abarca las diferentes zonas de la ciudad. Entre el 6 y el 10 de octubre la recolección tendrá lugar en los barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe, José Hernández y La Rural.

Del 13 al 17 será el turno de Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo comprendido desde Vélez Sarsfield hacia el este.

Posteriormente, del 20 al 24 de este mes, se trabajará en Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat, Martín Illia (desde Avenida de Mayo hacia el norte) y la franja del Centro comprendida entre las avenidas de Mayo y Alsina.

Finalmente, entre el 27 y el 31 del coriente, la recolección se llevará adelante en los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas, Aeroclub y la zona céntrica comprendida entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

Por la tarde y gratuito

El servicio funciona de lunes a viernes, en horario vespertino. Para garantizar un procedimiento seguro y eficiente se recomienda que los restos verdes y ramas se dispongan embolsados o atados en fardos de tamaño reducido, sin superar un metro cúbico, lo que equivale a unas seis bolsas de consorcio. En el caso de los escombros, se sugiere colocarlos en bolsas resistentes de hasta diez kilos. Los residuos voluminosos, como muebles viejos o trastos, deben ser dispuestos de manera que no representen un riesgo para los operarios.