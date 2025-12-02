martes 02 de diciembre de 2025
    La Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy en la Peatonal San Nicolás con su clásico de fin de año

    La Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy se presentará este jueves a las 19:00 en San Nicolás y San Martín, con músicos invitados y una propuesta a la gorra.

    2 de diciembre de 2025 - 19:00
    Este jueves la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy ofrecerá su tradicional concierto al aire libre en la Peatonal San Nicolás.

    Como ocurre cada año por estas fechas, este jueves la Orquesta Infanto Juvenil Municipal Barrio Kennedy ofrecerá su tradicional concierto al aire libre en plena Peatonal. La presentación comenzará a las 19:00, en la intersección de San Nicolás y San Martín, donde los jóvenes músicos desplegarán un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

    El evento contará además con la participación de músicos invitados, que se sumarán para enriquecer la propuesta artística y acompañar a la orquesta en una velada que ya se ha convertido en un clásico de la agenda cultural local.

    El concierto será a la gorra, por lo que el público podrá realizar su contribución voluntaria durante la jornada. Quienes prefieran colaborar de manera digital también podrán hacerlo a través del alias: orquesta25.

    Un recorrido de 17 años por la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy

    La Orquesta, que lleva 17 años de actividad, actualmente está integrada por niños y jóvenes entre 7 y 20 años que tocan violín, violoncello, flauta traversa y clarinete y realizan la práctica orquestal. Interpretan un repertorio con obras escritas especialmente para estos programas y además dúos, tríos, solos y ensambles instrumentales.

    Los profesores a cargo de la Orquesta son: Natalia Usero, profesora de los violines primeros; Víctor Rotela, profesor de los violines segundos; Analía Carchenilla, profesora de violoncello; Demián Santucho, profesor de flauta traversa; Matías Lantella, profesor de clarinete; María Auil, a cargo de la dirección musical y coordinación general.

    El proyecto, que pertenece al Programa Social de Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación, es auspiciado y abalado por el Gobierno de Pergamino. Fue aprobado a fines del año 2007 por el Municipio y puesto en práctica en abril de 2008.

    En el año 2009 la Orquesta recibió el “Quijote”, premio al destacado cultural del año, otorgado por Diario LA OPINION y Canal 4.

    En el año 2012, la Orquesta y su directora fueron seleccionadas para formar parte de un capítulo del programa “Nacieron Pueblos Ciudades del Futuro” que fue televisado en abril de 2013 por canal Encuentro, una producción de la Unnoba (Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense) junto a dicho canal.

    En el año 2014 su directora, María Auil, recibió el premio a mujer destacada por su labor en la Orquesta.

    En el año 2023, la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”, fue parte del concierto “La Cultura es la Sonrira”, que se llevó a cabo en Tecnópolis y luego se televisó por la Televisión Pública.

