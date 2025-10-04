La obra teatral La última película se estrena este sábado en Espacio GAE

El elenco de La última película. Una obra que combina intensidad dramática, misterio y música. LUCIANA CRUZ

Este sábado a las 21:00, en Espacio GAE(Guido 722) será estrenada La última película, una obra que combina intensidad dramática, misterio y música para ofrecer al espectador una experiencia diferente.

El elenco reúne a artistas de distintas ciudades y trayectorias: Gonzalo Cepeda, joven actor y cantante formado en The American Musical and Dramatic Academy de Nueva York, aporta sensibilidad a un personaje lleno de matices. A su lado, Lautaro Medina, actor profesional egresado de la Universidad Nacional de las Artes, se destaca por la solidez y profundidad de su interpretación. Desde Paraná llega Margarita Chaves, con una reconocida trayectoria en musicales como Mamma Mia, Hairspray y La Sirenita, y también Flavia Alarcón, quien brilló en producciones como Mamma Mia, El Gran Showman y El traje del emperador. El elenco se completa con Lucas Castañares, actor local que aporta crudeza y fuerza interpretativa, intensificando la tensión dramática de la historia.

De qué trata La última película Dos hombres radicalmente distintos comparten un mismo espacio: uno aferrado a sus convicciones, el otro refugiado en relatos fantásticos para huir de la soledad. La irrupción de una mujer enigmática, mitad deseo y mitad peligro, desata un juego de contradicciones donde la frontera entre realidad e imaginación empieza a desmoronarse y los fantasmas encuentran la manera de entrar.

La obra volverá a escena este domingo, también a las 21:00. Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro o por WhatsApp al 2477 508104.

