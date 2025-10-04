sábado 04 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    La obra teatral La última película se estrena este sábado en Espacio GAE

    El elenco de La última película reúne a artistas de distintas ciudades y trayectorias. La obra volverá a escena este domingo en Espacio GAE.

    4 de octubre de 2025 - 11:14
    El elenco de La última película. Una obra que combina intensidad dramática, misterio y música.

    El elenco de La última película. Una obra que combina intensidad dramática, misterio y música.

    LUCIANA CRUZ

    Este sábado a las 21:00, en Espacio GAE(Guido 722) será estrenada La última película, una obra que combina intensidad dramática, misterio y música para ofrecer al espectador una experiencia diferente.

    Lee además
    Con El mar de noche, Gustavo Bevacqua se sumerge en una experiencia teatral distinta.
    Cultura y espectáculos

    Gustavo Bevacqua estrena el unipersonal El mar de noche en Habemus Theatrum
    Los seis largometrajes que se proyectarán desde este viernes en Cinema Pergamino.
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a precio promocional

    El elenco reúne a artistas de distintas ciudades y trayectorias: Gonzalo Cepeda, joven actor y cantante formado en The American Musical and Dramatic Academy de Nueva York, aporta sensibilidad a un personaje lleno de matices. A su lado, Lautaro Medina, actor profesional egresado de la Universidad Nacional de las Artes, se destaca por la solidez y profundidad de su interpretación. Desde Paraná llega Margarita Chaves, con una reconocida trayectoria en musicales como Mamma Mia, Hairspray y La Sirenita, y también Flavia Alarcón, quien brilló en producciones como Mamma Mia, El Gran Showman y El traje del emperador. El elenco se completa con Lucas Castañares, actor local que aporta crudeza y fuerza interpretativa, intensificando la tensión dramática de la historia.

    De qué trata La última película

    Dos hombres radicalmente distintos comparten un mismo espacio: uno aferrado a sus convicciones, el otro refugiado en relatos fantásticos para huir de la soledad. La irrupción de una mujer enigmática, mitad deseo y mitad peligro, desata un juego de contradicciones donde la frontera entre realidad e imaginación empieza a desmoronarse y los fantasmas encuentran la manera de entrar.

    La obra volverá a escena este domingo, también a las 21:00. Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro o por WhatsApp al 2477 508104.

    Temas
    Seguí leyendo

    Gustavo Bevacqua estrena el unipersonal El mar de noche en Habemus Theatrum

    Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a precio promocional

    Un fin de semana a pura cultura: música, teatro, cine y mucho más en Pergamino

    San Nicolás despide a Lito López, referente cultural y artístico, fallecido a los 68 años

    Bailes de antaño: música, danza y nostalgia en el Centro de Jubilados y Pensionados Pergamino

    El Grupo de Actores Especiales celebró los 10 años de su sala teatral Espacio GAE

    La Asociación Dante Alighieri presenta un nuevo ciclo de Cine Italiano en Pergamino

    Historias breves de gente común: una obra que empieza en tu celular y termina en el escenario

    Seminario de Música Contemporánea en el Conservatorio de Música Pergamino

    La obra A medio camino regresa al escenario con dos funciones imperdibles

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con El mar de noche, Gustavo Bevacqua se sumerge en una experiencia teatral distinta.
    Cultura y espectáculos

    Gustavo Bevacqua estrena el unipersonal El mar de noche en Habemus Theatrum

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sábado 4 de octubre - Versión PDF
    Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina: importante trabajo preventivo se lleva a cabo en Pergamino

    Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina: importante trabajo preventivo se lleva a cabo en Pergamino

    El elenco de La última película. Una obra que combina intensidad dramática, misterio y música.
    Cultura y espectáculos

    La obra teatral La última película se estrena este sábado en Espacio GAE

    Los trabajadores del Correo Argentino cobrarán un bono de $ 195.000 por prestar servicio en las elecciones

    Los trabajadores del Correo Argentino cobrarán un bono de $ 195.000 por prestar servicio en las elecciones

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en plena calle de San Pedro

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en San Pedro