lunes 29 de septiembre de 2025
    • La muerte de una mujer mayor por causas naturales motivó el despliegue de una ambulancia de Same y la Policía

    En la tarde de este lunes en la última cuadra de la Peatonal San Nicolás hallaron sin vida a una adulta mayo de 78 años de edad.

    29 de septiembre de 2025 - 16:24
    Los vecinos alertaron al servicio de emergencias 911 y se desplegó la Policía del Comando de Patrulla y una ambulancia de Same constataron el fallecimiento de la víctima en el interior de la casa.

    LA OPINION

    Una mujer de 78 años fue hallada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la cuadra final de la peatonal San Nicolás, en pleno microcentro de Pergamino. El hallazgo se produjo en la tarde de este lunes y motivó un despliegue de personal de emergencias y de fuerzas de seguridad en la zona.

    La víctima fue identificada como Mirta Mumeli, quien residía en una propiedad de San Nicolás al 800. Fuentes oficiales confirmaron que el fallecimiento se produjo por causas naturales, sin que mediara ninguna situación de violencia.

    Al tomar conocimiento de lo ocurrido, una ambulancia del SAME se trasladó hasta el domicilio y los profesionales médicos constataron el deceso. De manera preventiva, se dio intervención a la Policía de Pergamino, que montó un operativo en el lugar con móviles de la Comisaría Primera y el apoyo de la Patrulla Urbana municipal, a fin de ordenar la circulación en un sector céntrico de gran movimiento.

    El médico de Same constató el deceso por causas naturales

    El procedimiento generó curiosidad y congoja entre los vecinos y transeúntes que circulaban por la peatonal, ya que durante varios minutos la cuadra estuvo cercada por móviles oficiales y personal sanitario trabajando en el interior de la vivienda.

    Una vez constatado que se trataba de una muerte natural, el cuerpo fue entregado a la familia para las diligencias correspondientes.

    Este tipo de intervenciones, explicaron fuentes policiales, se realizan en cada caso en que una persona fallece en su domicilio para descartar cualquier sospecha de violencia o intervención de terceros. En esta oportunidad, los profesionales médicos certificaron que no hubo indicios de un hecho delictivo.

