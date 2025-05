La mirada sin filtro de Roberto Cachanosky: "Este tipo de cambio del dólar es artificialmente bajo"

-Esa frase es muy noventosa, ¿no? Pero hoy es complicado decir eso. Hay muchos temas que hay que mirar. Por ejemplo, el supuesto superávit fiscal financiero no es real si incluís los intereses de las Lecap y los bonos que el Banco Central le pasó al Tesoro. Esos intereses no se están computando y, si los agregás, el resultado es déficit. Y eso, en algún momento, hay que pagarlo.

-El tipo de cambio real está atrasado. Es un dólar artificialmente barato. No hubo una lluvia de inversiones ni un shock de confianza en el peso. Lo que hizo el gobierno fue manipular el tipo de cambio mediante ventas a futuro. Y eso te puede servir un rato, pero no para siempre. Además, es letal para sectores como el agropecuario, que ya tiene encima las retenciones y una carga impositiva altísima.

-Si analizás los últimos siete meses, la inflación está estancada en una meseta de alrededor del 2.7%. El 2.8% es el segundo valor más alto desde octubre. No hay una clara tendencia a la baja. Y si mirás la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, también está clavada en un promedio del 3%. Así que sí, bajó desde los picos, pero no baja más. Está planchada.

-¿Qué horizonte ve para la inflación?

-Podría tender a bajar, pero el tipo de cambio atrasado va a pasar factura. En algún momento eso va a pegar en los precios. No sé cuándo, pero va a pasar.

-¿Es un buen momento para comprar dólares?

-No suelo recomendar qué hacer con los dólares porque depende del perfil del inversor. No es lo mismo alguien que compra para guardar por años que quien especula para la semana siguiente. Lo que sí te digo es que este tipo de cambio es artificialmente bajo.

-¿Qué opina del nuevo intento de blanqueo de dólares?

-Lo veo raro. Ya hubo un blanqueo en 2017 y después vino el kirchnerismo y los mató. El tipo que tiene dólares en la caja de seguridad no confía en el Estado. No son dólares de ahorro, son de atesoramiento. ¿Por qué los va a blanquear ahora? ¿Para comprar una licuadora? No cierra. Cada uno tiene que decidir según su patrimonio, pero no lo veo.

-¿Cómo está reaccionando el campo?

-No hubo una avalancha de liquidación. La soja está en 300 dólares, un precio no muy atractivo, pero algo se tuvo que vender para pagar deudas. El productor no canta la justa, pero lo ves si cambia la camioneta o invierte. Y eso no está pasando. En zonas como Pergamino, donde el campo mueve la economía local, se siente fuerte.

-¿Qué impacto tuvo el mensaje del gobierno sobre el fin de la ventana de retenciones?

-Es una mala señal. Y no sé si el productor promedio apoya al gobierno como algunos creen. Una cosa es la dirigencia agropecuaria y otra la base. El productor de verdad es el que está en el campo, el que decide si alquila más hectáreas o invierte en maquinaria. Esa es la persona que define el rumbo del sector.

¿Qué opina de los dichos de Federico Sturzenegger sobre el agro?

-Muy desafortunados. Decir que el agro no genera empleo muestra un desconocimiento total. No es solo el campo: es transporte, veterinarias, genética, desarrollo tecnológico, todo lo que gira alrededor. Es un sector enorme en generación de valor y empleo.

-¿Cómo ve el futuro del empleo y del desarrollo?

-Para que haya empleo, tiene que haber inversión. Inversiones reales, de las que “se entierran”. Y hoy no hay muchos dispuestos a hundir capital en Argentina. Hay incertidumbre política, no se terminó el cepo, la presión impositiva sigue alta. Y encima el gobierno vuelve a poner al kirchnerismo como el único contrapeso, con el riesgo de que te gane en las elecciones de medio término. ¿Quién va a invertir así?