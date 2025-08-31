domingo 31 de agosto de 2025
    • La lluvia de Santa Rosa se vino con todo en Pergamino: ya llovieron 110 milímetros y el Arroyo en su cauce

    La tormenta que habitualmente hace alusión a la santa patrona de América llegó para quedarse. Se prevé que la lluvia continúe durante toda la jornada.

    La Opinión OnLine | Carolina Yacobone
    Por Carolina Yacobone
    31 de agosto de 2025 - 10:07
    Cauce del Arroyo Pergamino a la altura del puente de avenida Rocha.

    Cauce del Arroyo Pergamino a la altura del puente de avenida Rocha.

    LA OPINION
    El cauce del Arroyo Pergamino visto desde la altura del puente de avenida Florencio Sánchez.

    El cauce del Arroyo Pergamino visto desde la altura del puente de avenida Florencio Sánchez.

    LA OPINION

    La lluvia entre este sábado y las 9:00 de este domingo supera los cien milímetros de precipitaciones con un buen funcionamiento de los desagües pluviales y los niveles normales de desagote del exceso hídrico hacia el cauce del Arroyo Pergamino que se encuentra con nivel a la altura del cajón de contención.

    Los pronósticos lo habían vaticinado y se están cumpliendo, la tormenta de Santa Rosa es un hecho en Pergamino y entre el sábado y este domingo ya llovieron 110 milímetros en nuestra ciudad.

    Con una fuerte precisión a los previsto, el sábado las precipitaciones iniciaron a las 14:00 y dejaron como saldo 41 milímetros.

    Lluvias de Santa Rosa

    Después de algunas horas sin lluvias, en la madrugada de este domingo, comenzaron nuevamente los episodios de lluvia y hasta el momento, se registran cerca de 60 milímetros caídos en la zona urbana.

    Sin episodios de alerta

    De acuerdo a lo informado por Defensa Civil, el Arroyo Pergamino se encuentra en su cauce, y marca 1,70 metros de altura. El agua escurre de manera normal por los canales y desagües.

    Mejora climática, este lunes

    El pronóstico no es alentador y según el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos un domingo pasado por agua. Se prevé incluso el registro de precipitaciones hasta entrada la madrugada de este lunes. Ya el comienzo de la semana estaría signado por las mejoras en las condiciones climáticas.

