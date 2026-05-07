La Fundación Casa de la Cultura recordó a Edna Pozzi en un nuevo aniversario de su fallecimiento

Al cumplirse este jueves un nuevo aniversario del fallecimiento de Edna Pozzi, la Fundación Casa de la Cultura Pergamino difundió un comunicado en el que destacó la trascendencia de una figura considerada fundamental para la vida intelectual, cultural y social de Pergamino y la región.
En el texto, la institución recordó a Pozzi como “abogada, jueza, pensadora, ciudadana, escritora, ensayista, novelista, poeta, crítica literaria, periodista, conferencista, oradora, dramaturga, guionista teatral, cinematográfica, etcétera”, resaltando así la amplitud y diversidad de una trayectoria marcada por el compromiso con la cultura, el pensamiento y la creación artística.
Asimismo, el comunicado remarca que constituyó “sin lugar a dudas, una expresión genuina de talento y refinamiento intelectual inigualables”, cualidades que le valieron reconocimientos y prestigio tanto en la Argentina como en el exterior. En ese sentido, la Fundación sostuvo que será recordada “como la expresión intelectual más brillante e importante que ha tenido Pergamino y la región”.
A lo largo de su vida, Edna Pozzi desarrolló tareas en ámbitos diversos vinculados con la cultura, las artes y la Justicia. Bellas Artes, la Comisión de Cultura Municipal, la Casa de la Cultura, la Fundación Victoria Ocampo y el ámbito judicial fueron algunos de los espacios en los que desplegó “su don de gente”, según expresa el homenaje difundido este jueves.
Edna Pozzi: su obra y sus recuerdos
La entidad también puso en valor la permanencia de su obra y de su pensamiento, al señalar que “nos quedan sus recuerdos, sus escritos y sus versos que como masa verbal no complaciente se convierten en grito de una resistencia que se niega a la impunidad del olvido”.
Finalmente, desde la Fundación destacaron el aspecto humano de Pozzi, a quien definieron como “una gran persona con quien muchos de nosotros hemos tenido el orgullo de compartir gratos momentos”. En el cierre del mensaje, subrayaron que “su labor, vida y obra han sido fuente de inspiración para todos y seguramente lo serán para las nuevas generaciones encargadas de tomar su legado, permitiendo que trascienda los tiempos”.