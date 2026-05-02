La trasnochera dúo estrena su nuevo audiovisual junto a destacados invitados

La trasnochera dúo integrada por Víctor Rotela en voz y violín, y Víctor Espinillo en voz y guitarra.

Este domingo a las 20:00, La trasnochera dúo estrenará en su canal de YouTube el audiovisual de la canción “Corazonando - Luz de mi andar” , una composición propia de Víctor Rotela y Víctor Espinillo , que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El lanzamiento llega acompañado de una propuesta artística colectiva que suma la participación especial de Micaela Farías Gómez —hija del reconocido Chango Farías Gómez — en voz, y de Manu Uriona en percusión, integrante de Bersuit Vergarabat .

Además, el proyecto convocó a músicos de la escena local de Pergamino , quienes aportaron su impronta al registro: Demi Santucho (flauta) , Nacho Katz (clarinete) , Maribel Asset (violoncello) , Dante Lombardo (batería) y Agustín Luna (bajo) .

La trasnochera dúo está conformada por Rotela en voz y violín, y Espinillo en voz y guitarra, con el acompañamiento de Gabriel Ivalo en percusión, Elías Novillo en bajo y Sebastián Concilio en guitarra eléctrica.

El nuevo material fue grabado y mezclado en Efes Estudio por Fabio Maidana y masterizado en Itin Estudio por Ariel Romano. Las gráficas estuvieron a cargo de Lucía Alvarez Quiroga.

En paralelo, el dúo continúa con su actividad en vivo y ya tiene en agenda una presentación el próximo 9 de mayo en el Club Argentino de Pergamino y La Mama Peña el 13 de junio.

Para más información y novedades, se los puede seguir en sus redes sociales: Facebook: (La Trasnochera Oficial) e Instagram: (@latrasnochera.oficial).

La trasnochera dúo: identidad, raíz y nuevas voces del folklore

Formado en el verano de 2022, La trasnochera dúo es una propuesta de folklore argentino, conformado por Víctor Espinillo y Víctor Rotela, que nace del cruce de trayectorias, búsquedas personales y una profunda sensibilidad artística. En su música conviven las influencias individuales de sus integrantes, dando lugar a un sonido genuino, con identidad propia y un lenguaje expresivo que dialoga con la tradición sin perder frescura contemporánea.

El proyecto se caracteriza por un repertorio cuidadosamente curado, donde cada obra es abordada con respeto y profundidad, priorizando una interpretación que conecte con la esencia de sus autores y compositores. En sus canciones originales, el dúo explora el sentido de pertenencia, la emoción y el amor por la creación, dejando que cada pieza surja desde la libertad y la autenticidad.

Así, La trasnochera dúo construye un universo musical donde emergen nuevas historias, relatos y experiencias, en un aporte constante a la cultura popular desde una mirada sensible y comprometida.

Víctor Espinillo: formación, composición y recorrido profesional

Cantante, guitarrista, autor y compositor, Víctor Espinillo inició su formación musical en el Conservatorio “Juan Carlos Paz” de Pergamino, para luego profundizar sus estudios en armonía y composición en el Conservatorio Superior de Música “Félix T. Garzón” de Córdoba. Paralelamente, desarrolló estudios en filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, lo que aporta una dimensión reflexiva a su obra.

A lo largo de su carrera, trabajó junto a reconocidos artistas como “Duende” Garnica y Cristian Capurelli, y consolidó su camino solista con la edición de dos discos. Entre 2014 y 2020 se desempeñó como autor y compositor en la productora Zona Gris, de Carmen de Areco, vinculada a Sony Music Argentina.

Su capacidad compositiva lo llevó a crear obras interpretadas por figuras como Laura Miller, Ángela Leiva y Mario Álvarez Quiroga, consolidando un perfil versátil dentro de la música popular.

Víctor Rotela: versatilidad, escena y experiencia colectiva

Cantante, violinista y guitarrista, Víctor Rotela se formó en el Conservatorio de Música “Astor Piazzolla” de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente desarrolla una intensa labor docente, estando a cargo del Ensamble de Música Latinoamericana del Conservatorio “Juan Carlos Paz” de Pergamino.

Su experiencia profesional abarca tanto el ámbito técnico como artístico: se desempeñó como supervisor de sonido en el Centro Cultural San Martín y trabajó como operador para destacados músicos, entre ellos Sexteto Mayor y Litto Nebbia.

Como intérprete, integró el grupo Santadiabla junto a Micaela Farías Gómez y participó como violinista en conciertos de referentes como Jaime Torres, Chango Farías Gómez, Mariana Baraj, Cristian Capurelli y Fernando Basanta. Además, lideró durante varios años el proyecto Víctor Rotela Trío, junto a Antonio Olivera y Roly Valenzuela, consolidando un recorrido sólido en la escena musical.