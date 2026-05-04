Llega Diseñarte: feria que celebra el talento local y el diseño independiente

Este sábado 9 se realizará en la Casa de la Cultura la primera edición de la Feria de diseñadoras Diseñarte, una iniciativa impulsada por las emprendedoras locales María del Huerto Escobar y Pilar Villanueva, con el objetivo de visibilizar y fortalecer el trabajo creativo de la región.
Entre las 15:00 y las 20:00, el público podrá recorrer cerca de 35 stands que ofrecerán una amplia variedad de productos: desde sweaters, cerámica y accesorios de moda hasta bordado artesanal, indumentaria, ropa infantil, objetos de decoración, fragancias y blends de té. La propuesta también incluye moda sustentable, tejidos en fibras naturales, bijouterie, agendas, cuadros y artículos de diseño pensados para el hogar.
Además, la feria contará con espacios gastronómicos que acompañarán la experiencia, convirtiendo la jornada en un paseo ideal para disfrutar, descubrir producciones originales y apoyar el emprendedurismo local.
Diseñarte: puesto por puesto
Los emprendedores que estarán presentes en la primera edición de Diseñarte son los siguientes:
-Lino italiano: Sweaters y más (Angeles Leyro Díaz - @linoitaliano_pergamino_).
-Liz Cerámica: Cerámica (Vanina Gavrich - @lizceramica_).
-Mika: Handsbag (Micaela González - @mikahandbags).
-MTV. Accesorios: Accesorios de moda (María Teresa Draghi - @mtv.accesorios).
-Murra: accesorios (Morena Maluenda @murra.ac).
-Pel.Escobar: Bordado artesanal (Pelu Escobar - @peluescobar).
-Pilar Villanueva: pilchas (Pilar Villanueva - @pilar_villanueva_ds_autor).
-Portu Galia: Pilchas (María Eugenia Leiva - @portu_galia_).
-Praliné: Pastelería (Andrea Uruzula - @praline.pergaminok).
-PyC costuras: Costuras (Liliana Parra y Conti - @pyccosturas).
-Sostre: Accesorios (María Julia Delgado - @sostre.accesorios).
-Topaz: Accesorios de diseño (Lorena Saltal - @topaz.accs).
-A pastorear: ropa de niñas/niños (Fátima Bayá y Lola Olaverría - @a_pastorear).
-Alaris: aromas (Melisa Tenaglia - @alaris_armonas).
-Alma creativa: decoración para el hogar (Rosi Moreira - @almacreativadeco).
-Amalia: aromas y deco / artesanal (Laura Tálamo - @amalia.deco.l).
-Aromas del alma: tienda holística (Claudia Aranda - @aromasdelalma.ca).
-AS: tejidos (Ana Julia Stia - @ana.julia.stia).
-Bylu.Planner: Agendas y más (Paola Torigino y Eduardo Flores - @bylu.planner).
-Cabo: bijou (Florencia Bo y Guillermina Cases - @cabo_pergamino24).
-Casa Vita: Home & Deco (Rochi Bonavita - @casavita_homedeco).
-Cecé: fragancias: Fragancias (Cecilia Costa - @cecefragancias).
-CMC: fibras naturales (Cecilia Cugat - @cmc.fibrasnaturales).
-Divagge bijou: Bijuterie (Cristina Albani Castellano).
-DOS: Accesorios (Evangelina Marzano - @accesorios).
-El ropero de FR: pilchas (Fabiana Raggi - @el_ropero_de_fr).
-Entre dos: cuadros (Karin Bolitz - @entredos_cuadros).
-Entre tazas: blends de té (Clide Coscia y Maia Giovannoni - @entretaza2026).
-Estudio floral: flores (Lucero Kuringer).
-Gang: moda circular (María y Luisa Sica y Cande Villanueva - @gang.modacircullar).
-Habitat: Deco & Aromas (Lucía di Loreto - @habitat.homee).
-Haurra: Creamos ropita (Flavia Ostoich - @holahaurra).
-JMC: Cerámica a mano (Juana Marelli - @jmc.handmade).
-Kupía: pilchas (Magalí y Natalia Durán - @kupia_m.n).
-Las Victorias: Aromas y eventos (Silvina Marmo - @lasvictoriasaromasyeventos).
Para más información y contacto, el Instagram del emprendimiento es: @diseniarte.p2