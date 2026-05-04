Llega Diseñarte: feria que celebra el talento local y el diseño independiente

Diseñarte reunirá a emprendedoras locales con una variada propuesta de diseño, arte y gastronomía en la Casa de la Cultura. @DISENIARTE.P2

Este sábado 9 se realizará en la Casa de la Cultura la primera edición de la Feria de diseñadoras Diseñarte, una iniciativa impulsada por las emprendedoras locales María del Huerto Escobar y Pilar Villanueva, con el objetivo de visibilizar y fortalecer el trabajo creativo de la región.

Entre las 15:00 y las 20:00, el público podrá recorrer cerca de 35 stands que ofrecerán una amplia variedad de productos: desde sweaters, cerámica y accesorios de moda hasta bordado artesanal, indumentaria, ropa infantil, objetos de decoración, fragancias y blends de té. La propuesta también incluye moda sustentable, tejidos en fibras naturales, bijouterie, agendas, cuadros y artículos de diseño pensados para el hogar.

Además, la feria contará con espacios gastronómicos que acompañarán la experiencia, convirtiendo la jornada en un paseo ideal para disfrutar, descubrir producciones originales y apoyar el emprendedurismo local.

Diseñarte: puesto por puesto Los emprendedores que estarán presentes en la primera edición de Diseñarte son los siguientes:

-Lino italiano: Sweaters y más (Angeles Leyro Díaz - @linoitaliano_pergamino_). -Liz Cerámica: Cerámica (Vanina Gavrich - @lizceramica_). -Mika: Handsbag (Micaela González - @mikahandbags). -MTV. Accesorios: Accesorios de moda (María Teresa Draghi - @mtv.accesorios). -Murra: accesorios (Morena Maluenda @murra.ac). -Pel.Escobar: Bordado artesanal (Pelu Escobar - @peluescobar). -Pilar Villanueva: pilchas (Pilar Villanueva - @pilar_villanueva_ds_autor). -Portu Galia: Pilchas (María Eugenia Leiva - @portu_galia_). -Praliné: Pastelería (Andrea Uruzula - @praline.pergaminok). -PyC costuras: Costuras (Liliana Parra y Conti - @pyccosturas). -Sostre: Accesorios (María Julia Delgado - @sostre.accesorios). -Topaz: Accesorios de diseño (Lorena Saltal - @topaz.accs). -A pastorear: ropa de niñas/niños (Fátima Bayá y Lola Olaverría - @a_pastorear). -Alaris: aromas (Melisa Tenaglia - @alaris_armonas). -Alma creativa: decoración para el hogar (Rosi Moreira - @almacreativadeco). -Amalia: aromas y deco / artesanal (Laura Tálamo - @amalia.deco.l). -Aromas del alma: tienda holística (Claudia Aranda - @aromasdelalma.ca). -AS: tejidos (Ana Julia Stia - @ana.julia.stia). -Bylu.Planner: Agendas y más (Paola Torigino y Eduardo Flores - @bylu.planner). -Cabo: bijou (Florencia Bo y Guillermina Cases - @cabo_pergamino24). -Casa Vita: Home & Deco (Rochi Bonavita - @casavita_homedeco). -Cecé: fragancias: Fragancias (Cecilia Costa - @cecefragancias). -CMC: fibras naturales (Cecilia Cugat - @cmc.fibrasnaturales). -Divagge bijou: Bijuterie (Cristina Albani Castellano). -DOS: Accesorios (Evangelina Marzano - @accesorios). -El ropero de FR: pilchas (Fabiana Raggi - @el_ropero_de_fr). -Entre dos: cuadros (Karin Bolitz - @entredos_cuadros). -Entre tazas: blends de té (Clide Coscia y Maia Giovannoni - @entretaza2026). -Estudio floral: flores (Lucero Kuringer). -Gang: moda circular (María y Luisa Sica y Cande Villanueva - @gang.modacircullar). -Habitat: Deco & Aromas (Lucía di Loreto - @habitat.homee). -Haurra: Creamos ropita (Flavia Ostoich - @holahaurra). -JMC: Cerámica a mano (Juana Marelli - @jmc.handmade). -Kupía: pilchas (Magalí y Natalia Durán - @kupia_m.n). -Las Victorias: Aromas y eventos (Silvina Marmo - @lasvictoriasaromasyeventos). Para más información y contacto, el Instagram del emprendimiento es: @diseniarte.p2

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