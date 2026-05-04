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    Llega Diseñarte: feria que celebra el talento local y el diseño independiente

    Este sábado 9 se realizará Diseñarte, una propuesta que reúne a emprendedoras pergaminenses con más de 30 stands de moda, arte y objetos únicos.

    4 de mayo de 2026 - 14:24
    Diseñarte reunirá a emprendedoras locales con una variada propuesta de diseño, arte y gastronomía en la Casa de la Cultura.

    Diseñarte reunirá a emprendedoras locales con una variada propuesta de diseño, arte y gastronomía en la Casa de la Cultura.

    @DISENIARTE.P2

    Este sábado 9 se realizará en la Casa de la Cultura la primera edición de la Feria de diseñadoras Diseñarte, una iniciativa impulsada por las emprendedoras locales María del Huerto Escobar y Pilar Villanueva, con el objetivo de visibilizar y fortalecer el trabajo creativo de la región.

    Entre las 15:00 y las 20:00, el público podrá recorrer cerca de 35 stands que ofrecerán una amplia variedad de productos: desde sweaters, cerámica y accesorios de moda hasta bordado artesanal, indumentaria, ropa infantil, objetos de decoración, fragancias y blends de té. La propuesta también incluye moda sustentable, tejidos en fibras naturales, bijouterie, agendas, cuadros y artículos de diseño pensados para el hogar.

    Además, la feria contará con espacios gastronómicos que acompañarán la experiencia, convirtiendo la jornada en un paseo ideal para disfrutar, descubrir producciones originales y apoyar el emprendedurismo local.

    Diseñarte: puesto por puesto

    Los emprendedores que estarán presentes en la primera edición de Diseñarte son los siguientes:

    -Lino italiano: Sweaters y más (Angeles Leyro Díaz - @linoitaliano_pergamino_).

    -Liz Cerámica: Cerámica (Vanina Gavrich - @lizceramica_).

    -Mika: Handsbag (Micaela González - @mikahandbags).

    -MTV. Accesorios: Accesorios de moda (María Teresa Draghi - @mtv.accesorios).

    -Murra: accesorios (Morena Maluenda @murra.ac).

    -Pel.Escobar: Bordado artesanal (Pelu Escobar - @peluescobar).

    -Pilar Villanueva: pilchas (Pilar Villanueva - @pilar_villanueva_ds_autor).

    -Portu Galia: Pilchas (María Eugenia Leiva - @portu_galia_).

    -Praliné: Pastelería (Andrea Uruzula - @praline.pergaminok).

    -PyC costuras: Costuras (Liliana Parra y Conti - @pyccosturas).

    -Sostre: Accesorios (María Julia Delgado - @sostre.accesorios).

    -Topaz: Accesorios de diseño (Lorena Saltal - @topaz.accs).

    -A pastorear: ropa de niñas/niños (Fátima Bayá y Lola Olaverría - @a_pastorear).

    -Alaris: aromas (Melisa Tenaglia - @alaris_armonas).

    -Alma creativa: decoración para el hogar (Rosi Moreira - @almacreativadeco).

    -Amalia: aromas y deco / artesanal (Laura Tálamo - @amalia.deco.l).

    -Aromas del alma: tienda holística (Claudia Aranda - @aromasdelalma.ca).

    -AS: tejidos (Ana Julia Stia - @ana.julia.stia).

    -Bylu.Planner: Agendas y más (Paola Torigino y Eduardo Flores - @bylu.planner).

    -Cabo: bijou (Florencia Bo y Guillermina Cases - @cabo_pergamino24).

    -Casa Vita: Home & Deco (Rochi Bonavita - @casavita_homedeco).

    -Cecé: fragancias: Fragancias (Cecilia Costa - @cecefragancias).

    -CMC: fibras naturales (Cecilia Cugat - @cmc.fibrasnaturales).

    -Divagge bijou: Bijuterie (Cristina Albani Castellano).

    -DOS: Accesorios (Evangelina Marzano - @accesorios).

    -El ropero de FR: pilchas (Fabiana Raggi - @el_ropero_de_fr).

    -Entre dos: cuadros (Karin Bolitz - @entredos_cuadros).

    -Entre tazas: blends de té (Clide Coscia y Maia Giovannoni - @entretaza2026).

    -Estudio floral: flores (Lucero Kuringer).

    -Gang: moda circular (María y Luisa Sica y Cande Villanueva - @gang.modacircullar).

    -Habitat: Deco & Aromas (Lucía di Loreto - @habitat.homee).

    -Haurra: Creamos ropita (Flavia Ostoich - @holahaurra).

    -JMC: Cerámica a mano (Juana Marelli - @jmc.handmade).

    -Kupía: pilchas (Magalí y Natalia Durán - @kupia_m.n).

    -Las Victorias: Aromas y eventos (Silvina Marmo - @lasvictoriasaromasyeventos).

    Para más información y contacto, el Instagram del emprendimiento es: @diseniarte.p2

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