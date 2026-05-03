Homenaje a la escritora y poeta Edna Pozzi: convocan a artistas para una muestra

La muestra homenaje a Edna Pozzi reunirá obras de diversos artistas en la sala Antonio Berni, en un tributo colectivo a su obra y su memoria.

A pocos días de cumplirse el noveno aniversario del fallecimiento de la destacada escritora y poeta Edna Pozzi , la Subcomisión de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura vuelve a convocar a la comunidad artística a participar de una nueva edición de la muestra homenaje Ella dijo algo fantástico . La propuesta busca mantener viva la memoria y el legado de una figura fundamental de la literatura local, generando un espacio de encuentro entre distintas disciplinas y miradas creativas.

La exposición se inaugurará el próximo 29 de mayo en la sala Antonio Berni y estará abierta a la participación de artistas que formaron parte de la primera edición, así como también de nuevos exponentes que deseen sumarse a este tributo colectivo. Pintura, escultura, fotografía, grabado, dibujo y otras expresiones artísticas tendrán lugar en una muestra que se caracteriza por su diversidad y por el diálogo entre obras inspiradas en el universo poético de Pozzi.

Desde la organización destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas, que no solo rinden homenaje a una referente cultural, sino que también fortalecen el entramado artístico local y promueven la participación abierta.

Las obras podrán entregarse los días 26 y 27 de mayo en la secretaría de la institución. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 2477 627297 (Laura Albano) o al 2477 344510 (Silvia Tunesi).

Sobre Edna Pozzi

Su obra, reconocida tanto en el país como en el exterior, la consagró como una figura clave de la literatura contemporánea.

Dueña de una voz singular, Pozzi fue mucho más que una escritora prolífica: convirtió las palabras en herramienta de trabajo y revelación. Su poesía, vasta, refinada y profundamente imaginativa, condensó con luminosa precisión mundos enteros.

Comprometida con su tiempo, luchó por los derechos de las mujeres en una época en que esa causa era una verdadera revolución cultural.

Su escritura combinó intensidad con un exquisito dominio del lenguaje, reflejando tanto las vivencias individuales como los acontecimientos sociales y políticos que la rodeaban. Todo lo humano le concernía, y desde esa sensibilidad definió una clara postura ética.

Lejos de imponer normas, reflexionó sobre el carácter de la sociedad. Por eso su obra aún nos interpela: desde la belleza y el dolor, desde la conciencia y la palabra.

Edna Pozzi nunca abandonó la mirada poética ni la profundidad del lenguaje. Esa búsqueda constante -en el espacio y en el tiempo- atravesó toda su producción. Su amor por la literatura, su entrega incansable y su activa labor cultural le valieron numerosas distinciones.

Junto a una generación brillante de intelectuales pergaminenses -Horacio Picco, Alberto Rex González, Cora Zamora y Alejandro José González Gattone- participó en la creación y difusión del término “Norpampa”, hoy ampliamente reconocido.