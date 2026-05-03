El GAE celebra 40 años con un estreno teatral que une inclusión, humor y mirada contemporánea

Doctor Streamer, la nueva apuesta del GAE, sube a escena con un numeroso elenco y una relectura actual del clásico Médico a palos, en el marco de los 40 años del grupo.

El Grupo de Actores Especiales (GAE) celebrará sus 40 años de trayectoria con el estreno de una producción teatral de gran escala, reafirmando cuatro décadas de trabajo sostenido en inclusión, discapacidad, teatro y cultura local.

La celebración comenzará el domingo 10 a las 19:00 en Espacio GAE —Guido 720—, con el estreno de Doctor Streamer , una versión libre de Médico a palos , de Molière . Las funciones continuarán todos los domingos de mayo en el mismo horario. Las reservas pueden realizarse al 2477 508104.

La propuesta contemporánea reinterpreta el clásico desde una mirada actual, situada y con identidad local, incorporando elementos del presente como las redes sociales, el universo digital y las nuevas formas de validación social.

Con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo , y un elenco de cerca de 30 personas en escena, el GAE consolida un proyecto artístico colectivo donde la diversidad no solo está presente, sino que es el motor de la creación.

El equipo técnico está integrado por Enzo Duarte, Fito Crespi, Facundo Cruz, Mariano Risso, Raúl Samarone, Fausto Carenzo, Lorena Isola, Natalia Tealdi, Carla Testatonda, Belkis Gau, Ana Carolina Domenech, Nora Orlando y Lu Cruz.

El elenco está conformado por Julián Aguilera, Liliana Aguirre, Camila Bichara, Valeria Calia, Felipe Cantelmi, Juan Carlos Conti, María del Carmen Dinatale, Tatiana Domenech, Leonardo Espinosa, Javier Ferretti, Augusto Ferreyra, Abigail Galeano Casas, Ariel Gallego, Julián García Valinotti, Patricia Género, Irina González, Claudio Guerrini, Mariano Jesús, Maricel Lere, Georgina Marini, José Mirabet, Sol Montanos, Nora Nocelli, Diego Pitar, Marcelo Samana, Carlos Saravia, Facundo Serra, Claudio Tiseira, Alexis Troncoso y Gustavo Vecino.

De qué trata Doctor Streamer

¿Qué sucede cuando un leñador del siglo XVII se adapta a la era de la fibra óptica?

Sganarelle no tiene título médico, pero acumula seguidores, luces LED y una audiencia que cree en sus supuestos milagros. Martina, su esposa, cansada de sus maltratos, decide vengarse haciéndolo pasar por un prestigioso médico capaz de curar a la hija de un poderoso magnate, quien ha quedado en un misterioso mutismo.

Forzado a sostener una farsa que lo supera, el protagonista se transforma en “Doctor Streamer” y, entre diagnósticos improvisados, latín inventado y transmisiones en vivo, pondrá en evidencia que, aun en tiempos de avances tecnológicos, la credulidad sigue siendo uno de los fenómenos más vigentes.

La obra es apta para todo público y tiene una duración de 60 minutos.

Arte, inclusión y comunidad: la historia del GAE

El Grupo GAE es una Asociación de Artes sin fines de lucro que, desde 1986, desarrolla una labor pionera en la ciudad de Pergamino: promover la inclusión de personas con discapacidad a través del arte. Su misión ha sido, desde sus inicios, garantizar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de sus integrantes mediante propuestas escénicas, talleres y actividades culturales.

Tras décadas de trabajo itinerante, en 2009 la Municipalidad de Pergamino donó un terreno a la Asociación, dando inicio a una nueva etapa. Gracias a un esfuerzo colectivo que involucró a familias, voluntarios, artistas, vecinos, organizaciones sociales, empresas y al propio municipio, en septiembre de 2015 se inauguró Espacio GAE: la primera sala de teatro accesible del país, pensada tanto para el público como para artistas con discapacidad.

En septiembre del año pasado, el grupo celebró además los 10 años de su sala propia, ubicada en el corazón del barrio Acevedo, un hito que refleja no solo su crecimiento artístico, sino también una historia sostenida de compromiso comunitario y transformación social a través del arte.