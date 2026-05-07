Salto: Andrea Gianini fue distinguida en Diputados por su trabajo en inclusión

Gianini recibió una distinción especial por su labor y compromiso en el área de inclusión. Durante el acto en la legislatura bonaerense, estuvieron presentes familiares y operarios de la institución para celebrar este logro.

La directora del Taller Protegido Municipal de Salto , Andrea Gianini, recibió una distinción especial en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por su labor en el ámbito de la inclusión y el desarrollo comunitario. El reconocimiento puso en valor el trabajo cotidiano que realiza junto a los integrantes de la institución.

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La ceremonia se desarrolló en la Legislatura bonaerense y contó con la presencia de familiares, operarios y representantes vinculados al Taller Protegido Municipal de Salto. La distinción entregada a Andrea Gianini destacó el compromiso sostenido en la generación de espacios de contención, aprendizaje y crecimiento para personas con discapacidad.

Desde hace años, el Taller Protegido Municipal trabaja en proyectos destinados a fortalecer la integración social y laboral de sus integrantes, promoviendo oportunidades concretas dentro de la comunidad.

El reconocimiento también simboliza el esfuerzo colectivo de quienes forman parte de la institución. Según expresaron desde el entorno del Taller Protegido, el crecimiento del espacio es resultado del trabajo compartido, la dedicación permanente y la búsqueda constante de nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas.

En ese marco, Andrea Gianini representa una tarea diaria enfocada en generar inclusión real, acompañamiento y desarrollo personal para cada uno de los operarios que participan de las actividades.

Un mensaje sobre inclusión y compromiso social

La presencia de familiares y trabajadores durante el acto reflejó la importancia que tiene el Taller Protegido Municipal dentro de la ciudad de Salto. La distinción recibida en la Cámara de Diputados bonaerense también busca visibilizar la necesidad de continuar impulsando políticas y acciones orientadas al bienestar y la integración.

El reconocimiento a Gianini se suma a otros avances logrados por la institución local, que continúa consolidándose como un espacio de referencia en materia de inclusión social y acompañamiento comunitario.