Fernando Morales presenta Música Inmortal junto al Magnolia Cuarteto en homenaje a Atahualpa Yupanqui

Fernando Morales y el Magnolia Cuarteto se unen en Música Inmortal, un homenaje a Atahualpa Yupanqui.

El próximo domingo 10, a las 19:00, el Teatro Real (San Jerónimo 66) será escenario de Música Inmortal , un espectáculo que reúne a Magnolia Cuarteto junto al guitarrista Fernando Morales en un sentido homenaje a la obra de Atahualpa Yupanqui .

La propuesta, definida como un “encuentro de excelencia”, conmemora dos acontecimientos significativos para la cultura argentina: el 34° aniversario de la partida del emblemático creador y los 20 años de trayectoria del Cuarteto Magnolia, agrupación fundada a fines de 2006.

Música Inmortal propone un diálogo íntimo entre la sonoridad de las cuerdas y la profundidad expresiva de la guitarra criolla. El repertorio recorre tanto composiciones instrumentales concebidas para guitarra como aquellas piezas más populares que conjugan la inconfundible poesía y sensibilidad de Yupanqui, figura central del cancionero nacional.

Magnolia Cuarteto está integrado por Hernán Soria (violín y arreglos), Julio Gutiérrez (violín), Luciana Marzolla (viola) y Pablo Doliski (chelo). Con dos décadas de trayectoria, el ensamble ha compartido escenario con referentes como León Gieco y Dúo Coplanacu, llevando la música de cámara argentina a distintos puntos del país y del exterior.

Por su parte, Fernando Morales —guitarrista, investigador, docente y compositor oriundo de Pergamino, radicado en Córdoba— es un referente en la difusión de la música de raíz criolla. Cuenta con varios discos editados y es autor y director de la película Pachi, además de desarrollar una intensa actividad artística en escenarios nacionales e internacionales.

“Es un proyecto muy lindo con arreglos de la obra de Atahualpa Yupanqui, con cuarteto de cuerdas y guitarra, en el segundo teatro más grande de Córdoba”, sostuvo Morales en contacto con LA OPINION.

Sobre la posibilidad de traer el espectáculo a su ciudad natal, el guitarrista dijo: “tenía ganas de ofrecerlo por ahí; estaría muy bueno poder llevarlo a Pergamino”.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de la plataforma Autoentrada.