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    Fernando Morales presenta Música Inmortal junto al Magnolia Cuarteto en homenaje a Atahualpa Yupanqui

    Magnolia Cuarteto y Fernando Morales se presentan este domingo 10 en Córdoba con un concierto que celebra la obra del gran maestro.

    5 de mayo de 2026 - 09:00
    Fernando Morales y el Magnolia Cuarteto se unen en Música Inmortal, un homenaje a Atahualpa Yupanqui.

    Fernando Morales y el Magnolia Cuarteto se unen en Música Inmortal, un homenaje a Atahualpa Yupanqui.

    @SITIO.FERNANDO.MORALES

    El próximo domingo 10, a las 19:00, el Teatro Real (San Jerónimo 66) será escenario de Música Inmortal, un espectáculo que reúne a Magnolia Cuarteto junto al guitarrista Fernando Morales en un sentido homenaje a la obra de Atahualpa Yupanqui.

    La propuesta, definida como un “encuentro de excelencia”, conmemora dos acontecimientos significativos para la cultura argentina: el 34° aniversario de la partida del emblemático creador y los 20 años de trayectoria del Cuarteto Magnolia, agrupación fundada a fines de 2006.

    Música Inmortal propone un diálogo íntimo entre la sonoridad de las cuerdas y la profundidad expresiva de la guitarra criolla. El repertorio recorre tanto composiciones instrumentales concebidas para guitarra como aquellas piezas más populares que conjugan la inconfundible poesía y sensibilidad de Yupanqui, figura central del cancionero nacional.

    Magnolia Cuarteto y Fernando Morales

    Magnolia Cuarteto está integrado por Hernán Soria (violín y arreglos), Julio Gutiérrez (violín), Luciana Marzolla (viola) y Pablo Doliski (chelo). Con dos décadas de trayectoria, el ensamble ha compartido escenario con referentes como León Gieco y Dúo Coplanacu, llevando la música de cámara argentina a distintos puntos del país y del exterior.

    Por su parte, Fernando Morales —guitarrista, investigador, docente y compositor oriundo de Pergamino, radicado en Córdoba— es un referente en la difusión de la música de raíz criolla. Cuenta con varios discos editados y es autor y director de la película Pachi, además de desarrollar una intensa actividad artística en escenarios nacionales e internacionales.

    “Es un proyecto muy lindo con arreglos de la obra de Atahualpa Yupanqui, con cuarteto de cuerdas y guitarra, en el segundo teatro más grande de Córdoba”, sostuvo Morales en contacto con LA OPINION.

    Sobre la posibilidad de traer el espectáculo a su ciudad natal, el guitarrista dijo: “tenía ganas de ofrecerlo por ahí; estaría muy bueno poder llevarlo a Pergamino”.

    Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de la plataforma Autoentrada.

    Embed - Fernando Morales on Instagram: "Última semana y aún no tenes tu entrada?? Dale, nos encontramos el 10 de mayo en el @teatrorealcba 19 hs junto a @magnoliacuartetodecuerdas para celebrar sus 20 años y la obra de Atahualpa Yupanqui. Acá saca tu entrada https://ventas.autoentrada.com/events/atahualpa-yupanqui-musica-inmortal #guitarra #yupanqui #folkloreargentino #cultura"
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