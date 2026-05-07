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    • Arrecifes impulsa un taller de Lengua de Señas para empleados municipales

    El Municipio de Arrecifes inició una capacitación destinada a trabajadores municipales para mejorar la inclusión y la atención a personas sordas.

    7 de mayo de 2026 - 09:58
    Taller de Lengua de Señas para empleados municipales de Arrecifes.

    Taller de Lengua de Señas para empleados municipales de Arrecifes.

    unoarrecifes.com

    El Municipio de Arrecifes puso en marcha un taller de Lengua de Señas destinado a empleados municipales, con el objetivo de promover una comunidad más inclusiva y mejorar la atención al público. La iniciativa también busca derribar barreras de comunicación y garantizar igualdad de acceso para las personas sordas.

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    Capacitación en Lengua de Señas para trabajadores municipales

    A través de un comunicado oficial, el gobierno local destacó la importancia de esta propuesta, señalando que la formación no sólo aporta herramientas técnicas, sino que además fortalece el vínculo entre el Estado y la comunidad.

    Desde el Municipio remarcaron que aprender Lengua de Señas permite avanzar hacia una atención más accesible, inclusiva y respetuosa de la diversidad, especialmente para aquellas personas que enfrentan dificultades de comunicación en trámites y consultas cotidianas.

    Inclusión y mejor atención al público en Arrecifes

    La capacitación también apunta a mejorar el desempeño de los trabajadores municipales en sus tareas diarias, incorporando herramientas que faciliten una comunicación más efectiva con vecinos sordos.

    Según indicaron desde la comuna, este tipo de políticas públicas contribuyen a garantizar derechos y generar igualdad de oportunidades, además de fomentar una mayor sensibilidad social dentro de las distintas áreas municipales.

    Gran interés por las clases abiertas a la comunidad

    El Municipio confirmó además que el próximo viernes 8 se realizará la primera clase abierta a toda la comunidad, una propuesta que ya tiene los cupos completos debido al fuerte interés de los vecinos.

    La alta demanda refleja el creciente interés de la sociedad por aprender Lengua de Señas y participar en iniciativas que promuevan la inclusión y la integración de las personas sordas en todos los ámbitos.

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