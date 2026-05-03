Yo ya no debutó a sala llena y propone un viaje íntimo sobre la identidad femenina

Yo ya no. Entre risas, tensiones y confesiones, las protagonistas construyen un relato íntimo donde el pasado y los deseos pendientes se cruzan en escena.

Con localidades agotadas, el viernes se estrenó en la sala Habemus Theatrum la comedia dramática Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. La función inaugural confirmó el interés del público por una propuesta que combina sensibilidad, humor y reflexión.

Con las actuaciones de Andrea Venticinque, Mariela Enrico, Lorena Capriotti y Yésica Lucero, la obra se sumerge en la fragmentación del ser y en la búsqueda por integrar todas esas versiones que conviven en una misma persona: lo que fuimos, lo que dejamos atrás y aquello que aún anhelamos ser.

La pregunta que atraviesa la puesta —¿somos quienes elegimos ser o lo que queda de nuestras renuncias?— funciona como eje de una historia que interpela desde lo cotidiano. El equipo creativo se completa con la asistencia de dirección de Claudia Albana, el diseño de iluminación de Facundo Cruz, el entrenamiento vocal de Natalia Ramallo, la interpretación musical de Fernando Vila, la fotografía de Manuela Araldi, la ambientación de escena de Marina Villanueva y los peinados de Pablo Albana.

Sinopsis de Yo ya no Cuatro mujeres se reúnen en un living donde el tiempo parece suspendido. Entre vino, risas y reproches cotidianos, emerge un universo atravesado por la ironía, la culpa y el deseo. La obra pone en escena vínculos complejos, maternidades posibles y fantasmas cotidianos, en un entramado donde lo real y lo imaginario se confunden.

A través de momentos de tensión, humor y ternura, las protagonistas se enfrentan a sus propias historias en una búsqueda constante de sentido y reinvención. La propuesta se convierte así en una mirada profunda sobre la identidad femenina en la madurez, donde cada decisión deja huellas y cada silencio dice más de lo que parece. Las funciones continuarán los viernes 8, 15 y 22 de mayo, y el viernes 5 de junio a las 21:00. Las entradas anticipadas pueden reservarse al 2477 451467.

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