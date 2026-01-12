La Fiesta Provincial de la Estaca vuelve a Acevedo con música, tradición y sabor criollo

Este lunes se realizó la presentación oficial de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Estaca , el tradicional evento que cada año convoca a miles de personas en la localidad de Acevedo . Autoridades municipales, integrantes de la comisión organizadora, y referentes de instituciones locales brindaron detalles sobre la 12ª edición de la celebración, que tendrá lugar el sábado 21 de febrero con una destacada propuesta gastronómica, artística y comunitaria.

La tradicional Fiesta Provincial de la Estaca ya está en marcha y este año presenta a Sele Vera y Los 4 de Córdoba como figuras centrales para el escenario que promete brillar al mismo nivel que su gastronomía criolla. La cita es el sábado 21 de febrero desde las 16:00 en la plaza de la localidad de Acevedo .

El subsecretario de Asuntos Rurales, Aníbal Figueiras, destacó la importancia de la Fiesta de la Estaca que es un clásico de la región y reúne a visitantes de múltiples localidades, “desde el municipio acompañamos este tipo de eventos que llevan adelante los vecinos de los pueblos porque crean identidad y hablan del trabajo mancomunado de la comunidad”.

Por su parte Carlos Viale , miembro fundador de la comisión organizadora añadió que “en esta 12º Fiesta de la Estaca contamos con la presencia de Cele Vera y los Pampas como artista principal, Los cuatro de Córdoba y después todos los artistas locales de gran talento, que van a estar arriba del escenario. También vamos a contar con el sector de Artesanos, Expositores y la vedette que es el asado a la estaca preparado por asadores expertos. Obviamente contaremos con menú celíaco tortas fritas, las tortas asadas, choripanes, tortas para la tarde. Queremos aclarar que a la fiesta no se puede ingresar con conservadora y les recomendamos llevar reposera.”

La presencia de las instituciones del pueblo

La Fiesta de la estaca es una celebración en la cual 13 instituciones del pueblo colaboran mancomunadamente, en forma solidaria para organizarla y a la vez reciben un ingreso de lo recaudado que les permite llevar adelante sus actividades.

“Todas las instituciones participan y después se llevan su parte de subsidio de lo que se recauda. La Fiesta de la Estaca no es con fines de lucro para la Asociación Civil, sino para todas las instituciones del pueblo que colaboran. Es muy importante la repercusión que genera cada institución que trabaja, no es solo por ella, sino por toda la comunidad y esto ha permanecido así durante 12 años. Por eso nos enorgullece contar con la declaración de interés de parte de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación”, explicó Nancy Pandolfini, tesorera de la Asociación Civil Fiesta de la Estaca.

Asimismo, Pandolfini detalló que “la entrada en puerta va a ser de $25 mil pesos, las entradas anticipadas de $20 mil; el valor de la entrada de Jubilados (tanto anticipada como en puerta) es de $20 mil. Los menores de 6 a 12 años van a pagar $10 mil pesos. Los esperamos a todos, es un evento muy importante para la comunidad y para toda la zona ya que nuclea alrededor de 5 mil personas que todos los años disfrutan de la Fiesta de la Estaca”.