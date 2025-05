La FEB no lo avala: fuerte rechazo al aumento docente aprobado por mayoría

Aunque el acuerdo paritario docente fue formalmente aceptado, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) dejó en claro que no fue por convicción, sino por obligación. La propuesta del Gobierno provincial —un aumento del 10% en dos cuotas, con tramos en mayo y agosto— fue considerada “inaceptable” por el gremio. Sin embargo, al tratarse de una mesa de negociación compartida con otros sindicatos, y ante la mayoría de adhesiones, la FEB quedó atada a un consenso que no comparte.

En diálogo con LA OPINIÓN, Ricardo Fusco, secretario general de la FEB en Pergamino , sostuvo: “Los docentes venimos perdiendo poder adquisitivo desde el año pasado. Esta propuesta no alcanza a cubrir ni la inflación acumulada del primer semestre. Aun así, al haberse aprobado por mayoría, quedó firmada”.

Pero la firma no significa resignación. Lejos de bajar la guardia, la FEB activó medidas de presión que dejaron expuesta la incomodidad del gremio y el creciente malestar en las bases. El paro del martes tuvo entre un 85 y un 90% de adhesión en Pergamino, según datos relevados por la entidad, y fue seguido por una jornada de protesta el jueves con reclamos adicionales: fondos del IPS, incentivo docente, conectividad escolar y el impacto del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

“La provincia sabía desde el viernes que iba a haber paro, y aún así dictó la conciliación obligatoria a último momento, el lunes a la noche. No la acatamos. Y vamos a seguir defendiendo el salario docente con firmeza”, indicó Fusco.

Cientos de afiliados en Pergamino

Con aproximadamente mil afiliados activos en Pergamino, la FEB fue el único sindicato que rechazó la oferta en el Congreso provincial (207 votos contra 16). Pero también docentes independientes y de otros gremios se sumaron al reclamo, lo que reforzó el mensaje hacia el Ejecutivo bonaerense: la disconformidad va más allá de lo gremial.

Además del rechazo, la medida despertó otro foco de conflicto: el anuncio oficial de descuentos por el día de paro, una decisión que aumentó la bronca en las escuelas. “Cuando es paro nacional no descuentan, pero cuando lo hacemos los provinciales sí. Aun así, la adhesión fue altísima”, apuntó el dirigente.

De cara a agosto

La FEB se mantiene en estado de alerta y anticipa que en agosto —cuando se retome la discusión salarial— no aceptará una oferta que vuelva a quedarse corta. “Este acuerdo se firmó, pero no convalidamos la política salarial del Gobierno. Fue una advertencia. Si no hay una mejora real, el rechazo será total”, advirtió Fusco.